Cuando aprendes a manejar, para sacar la licencia, una de las maniobras más complicadas que un conductor debe hacer es el estacionamiento en paralelo. No obstante, pueden pasar años y estacionar de esa forma podría seguir siendo ‘la piedra en el zapato’ de muchas personas. He ahí donde radican las mejoras y nuevas tecnologías que hay en los autos de ahora, para asistir al conductor y así hacerle las cosas más simples. Y si no lo tienes, siempre hay un amigo que pueda avisarte para no chocar tu auto.

Ojo, no se sabe si el video busca estigmatizar a las conductoras o eso solo un paso de comedia más de los que inundan las redes sociales. Lo cierto es que te sacará más de una sonrisa lo que sucede al final del clip. La persona que ayudó a la conductora a estacionar en paralelo, terminó dejándola boquiabierta con lo que terminó haciendo tras lograr ubicar el auto sin rasguño alguno.

Dicho todo esto, es entendible cuando una persona te asiste para poder estacionar tu auto en paralelo, pero lo que le pasó a esta joven es algo increíble y merecido de un video que se volvió tendencia en redes sociales en las últimas horas. Todas las imágenes pertenecen a la usuaria @richibeata de TikTok, cuyo video es la sensación en la plataforma de esta semana.

VIDEO VIRAL COMPLETO

Jóvenes son virales por épico final tras estacionar auto en paralelo. (TikTok/richibeata)

Las imágenes muestran a la conductora tratando de estacionar, cuando de pronto pasa otra mujer con un perro y lo asiste preocupada por la seguridad de él ante la incertidumbre de lo que le sucedía a la primera joven. Segundos después, pasa otra mujer que decide ayudarla a estacionar. Cuando logran hacerlo, se dan un fraternal abrazo y todo parecía un final feliz, pero no.

Se dio el mejor giro de guion con el desenlace: la mujer que la ayudó se sube al auto que estaba detrás y sale inmediatamente. El gracioso accionar abrió el debate en las redes sociales dejando dos posturas encontradas: los que sostienen que la mujer podría haber evitado que la conductora realizara tantos intentos fallidos y los que defienden la actitud, ya que ayudó a que practicara y pudiera lograrlo por sus propios medios.

