No es descabellado encontrar todo tipo de contenido en las plataformas de redes sociales, pero a veces nos sigue sorprendiendo con lo que nos topamos. En TikTok, un video se viralizó y no es para menos. El clip del que hacemos mención tiene como protagonista a un cachorro, pero no cualquiera, sino uno que se crió entre gallinas. Y si te preguntas si adoptó algunas de sus costumbres, te sorprenderás la respuesta.

Los videos de perritos son de los más concurridos en redes, pero el que subió el usuario @negemias1989 a su cuenta de TikTok se robó rápidamente las visualizaciones del día y no tardó en recibir todo tipo de comentarios.

“Cuando te creces con gallinas. Gran mensaje” fue el texto con el que se compartió adjutno a este video del cachorro, que al escuchar cómo unas gallinas que estaban cerca cacarean, rápidamente comienza a imitarlas. Mejor míralo.

VIDEO VIRAL COMPLETO

El perro gallina sí existe: se crió desde pequeño con ellas y su cacareo te dejará sorprendido. (Video fuente: TikTok)

Lo poco común de la acción de este cachorro sorprendió a millones de usuarios de TikTok y YouTube, ya que aseguran es muy poco normal que un perro bebé comience a cacarear como si fuera una gallina. El video en TikTok suma más de 15 millones de visitas y miles de comentarios.

Alguno de esos comentarios son como “Ala el perrito es bilingüe y yo a las justas puedo con mi español mascado”, “cuando te crias en el campo”, “y q tiene todos podemos aprender otros idiomas”, “awww medio ternura”.

¿Qué te pareció el video de esta semana? ¿Fue de tu agrado? Pues nos alegramos si este fue el caso. Y si no, pues te alentamos a seguir viendo este tipo de contenidos en la web. ¿Prefieres los retos virales o test de personalidad? Tranquilo. Aquí te mostramos dónde verlos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?