Hay consenso de la personalidad de los gatos, la independencia con la que viven, su habilidad, agilidad y hasta inteligencia. Pero cuando vemos videos como este, nos genera aún más sorpresa de lo que pueden lograr con sus propias ‘patitas’. El video de hoy se viralizó rápidamente en distintas plataformas, cuyos usuarios reaccionaron de distintas formas al accionar de un gato y su ‘solidaridad’ con su dueña.

Julia Maro (@Juli_maro) subió a su cuenta de Twitter el momento preciso en que se ve a su gato echarle ‘una patita’ por quedarse fuera de su departamento. Lo que llamó más la atención es cuando su gato, que estaba dentro de la casa, pudo abrirle la puerta, recibiendo el abrazo y cariño de su dueña.

La tuitera esperaba con asombro y cautela lo que su gato podría lograr al darse con esta disyuntiva. Asimismo, logró captar el momento preciso cuando sucedió por fuera, pero también las imágenes cuando lo logra desde adentro del departamento. ¿Quieres verlo? Míralo puntualmente aquí.

VIDEO VIRAL COMPLETO

Por esto pefieren los gatos: le abre la puerta a su dueña y reacciones generan controversia. (Video fuente: Twitter/Julia Maro)

“Me quede afuera de mi departamento, pero me acorde que mi gato es GOD”, fue la leyenda que acompañó el video y que no tardó en viralizarse en Twitter, recaudando más de dos millones de reproducciones, 215 mil ‘Me gusta’ y miles de RT.

“Mi gato aprendió tambn a abrir la puerta él solo cuando quería salir; Estoy casi segura que todos los gatos naranjas saben abrir puertas”; “Más bien te quedaste afuera del departamento del gato”; “¿Nadie va a preguntar en que idioma habla el que graba o soy yo el que tiene problemas de audición?”, son algunos de los comentarios que dejaron leer tras la publicación.

