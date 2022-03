Muchas veces, mientras conducimos, nos ayudamos de algunas aplicaciones GPS para llegar a nuestro destino, siendo Google Maps de las más usadas a nivel mundial. Ya nos hemos familiarizado con esa inconfundible voz en español, pero esta vez podemos ‘verle la cara’ y gracias a las redes sociales. Nikki García se mostró en Twitter y, además, le brindó un consejo único a su conductor. El video no tardó en viralizarse y generar miles de comentarios.

“Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo”, fue la leyenda con la que Nikki, cantante y actriz de doblaje madrileña, publicó el video en su cuenta principal de Twitter.

Antes de ser la voz del GPS, García era conocida como la voz de los anuncios de Renfe y por su trabajo en varias películas y series. Desde el año 2020, es la voz que nos acompaña en Google Maps y podrás notarlo en el siguiente video viral.

VIDEO VIRAL COMPLETO

Logro desbloqueado: conoce quién la voz de Google Maps y el nuevo ‘tip’ a conductor. (Video fuente: Twitter/nikkigarcia_es)

En este divertido video podemos ver a la Nikki real, desde el asiento trasero del coche, dando con la voz androide del GPS inventivas indicaciones a sus amigos. “Toma la segunda salida. No te la pases”, dice la voz de Google Maps, y risas.

Y, como no podría ser de otra forma, también se prestó para un pequeño tip. “Esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico”. Y luego, “continúa 100 metros. Espera, he perdido la cuenta. No sé cuántos metros llevas”. “Imagino que es por aquí”.

