Ya no es sorpresa cruzarnos por las calles y toparnos con personas que van paseando a sus mascotas, pero que ya no son perros o gatos. Sin embargo, sí puede ser motivo ver que quien viene siendo paseado con correa no es nada más y ni nada menos que un cangrejo. Eso pasó en una playa de Ecuador, en un video que fue subido a las plataformas sociales y se volvió tendencia con el pasar de las horas.

Y es que no es para menos. Muy pocos podrían creer que existen más animales ‘domesticables’ como vienen siendo los cerdos, gallinas u otras aves. Pero, ¿un cangrejo? Así fue la sorpresa del usuario de TikTok @jorgestalinvallejosaltos, quien subió dicho material a su cuenta personal y fue así como millones se enteraron de lo sucedido.

Según se puede ver en las imágenes de este video viral, una mujer se encontraba caminando por la arena en una playa de Ecuador mientras paseaba a un cangrejo con correa, como si fuera una mascota. Para ser exactos, al mismo estilo de los paseadores de perros, pero en versión crustáceo.

“Los perros ya pasaron de moda”, fue el mensaje que acompañaba este material audiovisual que no tardó en volverse tendencia en dicha plataforma y otras redes sociales, alcanzando no menos de dos millones de reproducciones y unos cuantos miles de comentarios.

En la sección de comentarios de la publicación, los ciudadanos ecuatorianos no dudaron en escribir que no es la primera vez que ven “mascotas extrañas”. Mencionaron que ahora pasean gallinas y hasta salen a comer con sus peceras en la mano.

