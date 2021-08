Una anciana que trabaja vendiendo artesanías en una calle de Michoacán, México , fue humillada por una mujer, quien le lanzó agua para estropear su mercadería y alejarla de la zona. El hecho causó gran indignación en Twitter .

Un video publicado en dicha plataforma muestra a la artesana caminando de un lado a otro, sin saber cómo actuar. Este material fue grabado por un joven que caminaba casualmente por la zona.

“Gente, si no tiene nada que hacer, no se ponga hacer este tipo de cosas. Pónganse a ayudar, no a echar a perder el trabajo de otras personas, porque esto no se hace”, manifestó el testigo.

Le echan agua a viejita que vendía artesanías en la calle, esto sucedió en Peribán de Ramos Michoacan. 😡 pic.twitter.com/t0nFDrWkXF — El Triqui (@El_Triqui_) August 8, 2021

La mujer qué mojó a la anciana no ha sido identificada todavía. No obstante, algunos internautas indicaron que conocían la zona en la que había ocurrido el lamentable suceso y sabían de ella.

“Si bien no vivo en ese lugar, sé que la señora que agredió a la abuelita no se lleva bien con sus vecinos. Ha tenido muchos problemas a lo largo de estos años”, afirmó una chica.

