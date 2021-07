Los test virales de personalidad se han convertido, para miles de usuarios de Facebook y otras redes sociales, en su contenido favorito. Y es que estos test psicológicos nos sorprenden, ya que son capaces de mostrarnos rasgos de nuestra personalidad que no conocíamos con solamente responder una pregunta. Debemos recordar que la cuarentena, ocasionada por la pandemia del COVID-19, obligó a que los cibernautas buscarán distintas maneras de diversión en su teléfono móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Observa con detenimiento la imagen que dejaremos líneas abajo. En la ilustración se puede apreciar dos figuras completamente distinta una de la otra. Según tu personalidad y el momento emocional en que te encuentras, lograrás identificar solo una, de esta manera te acercarás a la respuesta final.

Cuando ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás el significado de cada figura y lo que implica en ti. Es necesario recordarte que tienes que ser lo más sincero posible, ya que tu respuesta influirá en los resultados que obtengas en este test viral de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Tu respuesta revelará que es lo más importante para ti. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Mujer

Si lo primero que viste fue a la mujer arrodillada, en una posición como si estuviera sufriendo, significa que sientes fatiga interior. Es probable que te encuentres enfrentando una situación complicada o estés muy confundido. Pero no permitas que dicha situación o confusión desmorone tu vida, intenta relajarte y deja de preocuparte de aquellos que realmente no merecen tu atención.

Intenta encontrar tiempo para descansar y despejar tu mente, eso te va a venir muy bien. Quizá así descubras qué de lo que hay en tu alrededor está absorbiendo tu energía y te causa fatiga.

No temas desprenderte de aquellas relaciones que afectan a tu bienestar. Tampoco cambies para complacer a otros. No vale la pena forzar algo que no eres. Y aprovecha tu creatividad para crear grandes cosas.

Cráneo

Si lo primero que viste fue el cráneo, significa que tienes una gran fuerza interior y que estás preparado para asumir nuevos retos. Eres de las personas que no se preocupan por los bienes materiales y prefieres darle un mayor sentido a tu vida

Para ti el camino es mucho más importante que el destino mismo y es precisamente por eso que no te preocupas por los desvíos que puedas tener, ya que disfrutas el recorrido al que te está llevando la vida.

Eres un líder nato y tienes un coeficiente intelectual superior, así que aprovecha esas cualidades.

¿Qué es un test psicológico según Sigmund Freud?

También llamado prueba psicológica, es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica, o los rasgos generales de la personalidad de un individuo. La construcción del test debe procurar que el comportamiento específico ante determinado reactivo represente lo más fielmente posible el funcionamiento del sujeto en situaciones cotidianas donde se pone en ejecución real la capacidad que el test pretende evaluar.

Según el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte en esta etapa.

Por otra parte, la UTEL, la Universidad Tecnológica Latinoamericana ubicada en México, acota que los test de personalidad o psicológicos se dividen en tres partes: cuestionarios, proyectivos y actitudinario, lo cuál va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas

TE PUEDE INTERESAR