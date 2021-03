Gran indignación ha generado un video en TikTok y en otras redes sociales. ¿El motivo? Tiene como protagonistas a dos niñas de México que intentaron llevarse el espejo de un auto. Su reacción al ser descubiertas se volvió viral. ¡Tienes que ver el clip!

La grabación fue compartida en TikTok por Angel Lechuga (@angelfeleca), exactamente el 23 de marzo del presente año. Él fue quien registró el hecho con su cámara. En el video se aprecia claramente cómo las menores se acercaron al espejo retrovisor lateral derecho del vehículo y una de ellas empezó a jalarlo.

Al no poder retirarlo, la otra pequeña que estaba cerca decidió ayudarla. En ese instante, el hombre, que se encontraba dentro del auto y grababa todo, decidió bajar el cristal del lado del copiloto. Al ser descubiertas, las niñas se fueron inmediatamente del lugar.

Como el video se volvió viral en la plataforma por el accionar de las menores, Angel se animó a publicar otro clip explicando cómo ocurrió todo. El hombre explicó que había salido a comprar con un amigo. Esa persona se fue a la tienda y él se quedó en el vehículo.

Según su relato, al poco tiempo llegaron las niñas, quienes se subieron al cofre y empezaron a tomarse fotos. El hombre decidió sacar su cámara para grabarlas, pero ambas se bajaron y fueron hacia el espejo retrovisor lateral derecho.

“Ahí yo vi que lo empezaron a jalar. Dije ‘ah, no, pues, están jugando, son niñas”, contó Angel. “Pero después vi que lo querían quebrar y dije ‘ah, lo están haciendo con malicia’”, agregó. Como tenía el celular en la mano, las grabó “porque en vez de darme coraje, la verdad me dio risa por las caras que hacían y aparte yo sabía que no iban a poder arrancarlo”.

“Cuando más concentradas estaban, bajé el vidrio y como no quería ofenderlas ni quería decir nada malo, ni ser grosero, pues lo único que les dije fue ‘ahí les encargo’”, expresó el hombre, que luego de ver que ambas se fueron, se quedó riéndose. La grabación de cómo las niñas intentaron llevarse el espejo del auto ya tiene presencia en varias redes sociales.

