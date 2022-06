No cabe duda que los videos virales han revolucionado internet, ya que son miles las personas que buscan diariamente este tipo de publicaciones. Sin embargo, solo son pocas las publicaciones que logran tener éxito en plataformas como TikTok y YouTube, ya sea por un contenido gracioso o algo que cause asombro en el público. Ahora, te hemos traído unas imágenes que de seguro te sacará una sonrisa y a la vez te sorprenderá, donde un perro es protagonista al seguir una rutina de ejercicios en una clase de gimnasia.

El video, publicado por el usuario @tik_toc_73 y que tiene una duración de casi 30 segundos, fue grabado por una persona que se encontraba en la clase. En el inicio, se muestra como las personas presentes siguen al pie de la letra las instrucciones de su entrenador. El camarógrafo se encargó de grabar a cada uno de los participantes, pero uno llegó a llamar mucho la atención.

Si bien es cierto, la presencia de un perrito en cualquier centro de actividades no causa sorpresa, pero la acción de este canino fue única. Y es que, al igual que sus compañeros, el amigo de cuatro patas también cumplía con las indicaciones del personal trainer.

Eso sí, por obvias razones, el can no podía levantar las pesas que las personas tenían entre sus manos, pero no se quiso quedar atrás y empezó a alzar una patita y flexionarla, al ritmo de los presentes.

Se quiere poner en forma: perro se hace viral tras seguir rutina de ejercicios. (Video: TikTok)

El video se hizo rápidamente viral en la plataforma, donde cuenta con más de 234,000 vistas y más de 2,500 comentarios, que en su mayoría, son para halagar el comportamiento que tuvo el perrito durante la clase de gimnasia.

“El instructor es el perrito, ¿verdad?”, “Me muero de amor y ternura por el firulais [...] Nunca dejará de sorprendernos los perritos”, fueron algunos de los mensajes que más ‘likes’ han tenido en la publicación.

TE PUEDE INTERESAR