Un profesor y un alumno protagonizaron una airada discusión durante una clase virtual de derecho tributario. Parte de la discusión, captada durante una sesión académica de la Universidad del Atlántico, de Colombia, fue difundida a través de las redes sociales y se volvió viral.

Según se puede escuchar en el registro publicado en Twitter, el docente le pidió al estudiante que le deje dar su clase, mientras que el universitario le decía que era eso justamente lo que quería; sin embargo, el profesor respondió diciendo que el joven era un “comunista” que intentaba “adoctrinar en su clase”.

“Yo no estoy hablando de comunismo ni nada, estoy solicitando que dé derecho tributario”, replicó el estudiante. “Lo estoy haciendo, el que no me deja eres tú porque quieres adoctrinar de comunismo”, dijo el maestro.

El intercambio de palabras no cesaba y fue necesaria la intervención de otra alumna para calmar los ánimos durante la situación. A pesar de ello, el estudiante terminó siendo expulsado de la clase.

Hoy el profesor en clase, manifestó que nosotros los estudiantes "no debemos luchar por este país porque así estamos bien, que nos limitemos a estudiar y a trabajar" pic.twitter.com/dUQj9Dt3W6 — juan camilo navarro (@jukana_delrio) May 11, 2021

Tras el hecho, la Universidad del Atlántico se pronunció diciendo que “la Vicerrectoría de Docencia, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y la Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas, hacen un llamado desde la academia al respeto y promoción de las libertades de expresión, a reconocer las diferencias de opinión y garantizar el derecho de toda la comunidad a manifestarse pacíficamente. La Universidad ha respetado los espacios tanto internos como externos donde se han desarrollado escenarios de diálogo abiertos e incluyentes ante la situación actual del país, se ha promovido la flexibilización y la prohibición de represalias o señalamientos de personas por ser organizadoras o partícipes en las protestas sociales”.