En medio de la pandemia por el coronavirus, Facebook se convirtió en el lugar que muchos han elegido para ‘olvidarse’ de la realidad por unos instantes gracias a los desafíos visuales. “Ah, ¡qué fácil!”, pensarás, pero te adelantamos que es uno de los retos virales de nivel experto más complicados que verás jamás en Internet. ¿Preparado? En esta oportunidad, tu misión no es otra que hallar al depredador en un bosque y cuya presa está desprevenida, para lo que te deseamos lo mejor de las suertes.

Volvimos en Depor con más virales este 2021, para que los usuarios de la redes sociales sigan distrayéndose y conociéndose más. Este acertijo ha puesto a temblar a más de uno por sus respuestas. ¿Estás preparado para inspeccionar esta imagen nada sencilla? Vamos con lo que debes tener en cuenta. Y recuerda, el tiempo es limitado, por lo que deberás estar muy atento.

Dicho lo anterior, vamos a lo que nos importa. A continuación, te mostraremos en grande la imagen que deberás revisar por alrededor de 5 segundos y ubicar al depredador oculto en el bosque. Pero ojo, mira ‘más allá de lo evidente’ y no dejes pasar en absoluto cada detalle de la composición que puede brindarte la solución o al menos una pista de dónde está el animal.

IMAGEN VIRAL

Encuentra al animal depredador oculto en la imagen en solo 5 segundos. (Fotos: Facebook)

¿Estuvo buena, interesante y fácil la imagen? Claro que sí, por eso te lo presentamos. ¿Ya lo resolviste o te parece un poco más que complicado? Si la respuesta es que aún no lograste dar con la solución, no te preocupes. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, no hagas trampas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece. Si por más que buscaste ese animal no pudiste encontrarlo, aquí te mostraremos la solución y verás que no era tan complicado como pensabas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Ahora bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Es por eso que te aconsejamos que prestes atención al centro, voltea la imagen y te des cuenta si todo está normal entre las ramas, es la única que terminas de definir si hay una figura o no. Además se puede observar todas las diferencias. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: aquí se encuentra el animal depredador oculto en la imagen viral. (Fotos: Facebook)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer es viral al enfrentar a temible oso para salvar a sus cachorros. (TikTok/bakedlikepie)