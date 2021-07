Si creíste que lo habías visto todo, pues aún no estamos ni en la mitad de nuestra producción, así que tómate un respiro y vuelve al ruedo habitual de estos meses de pandemia. Y es que, como ha sido la costumbre, los retos virales y acertijos visuales se han adueñado de las redes sociales para hacernos la vida un poco menos tediosa a raíz del confinamiento o la reducción de actividades en todo el mundo por el Coronavirus. Así que, en esta parte, un ejemplar que ha sido catalogado como un ‘verdadero truco nada dulce’ de las calabazas.

Lo que tienes que hacer aquí y ahora es fijarte bien en la imagen y dar con la respuesta, claro está, que no será nada sencilla, aún más si le adjudicamos un tiempo límite tan corto como el que te persuadimos: solo 5 segundos para hallar esas calabazas diferentes a las demás. Ojo, si no los abres bien, puedes confundirte, así que pon tus sentidos a trabajar ‘chiqui-pum, chiqui-pum’.

Reto virales o acertijos visuales, hasta los llamados test de personalidad, han provocado que miles de miles de usuarios se embarquen en horas de entretenimiento sano y equilibrado en las redes sociales en los últimos meses. Un ejemplo de ello es esta nota que te traemos a continuación. Recuerda, es un estímulo visual de varias figuras repetidas las cuales algunas de ellas rompen con el patrón y debes ubicarlas. Vamos con la imagen y ‘carnecita’ de la nota.

IMAGEN VIRAL

Encuentra ya mismo las calabazas diferentes a las demás de este acertijo visual. (Foto: Facebook/Milenio)

¡Te superaste a ti mismo en solo segundos! Queremos felicitarte por dar con la solución en un tiempo récord. ¿Qué? ¿No has podido dar aún con esas calabazas? Lo sentimos, pero te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver. Y ojo, no te sientas mal, es que no es un reto para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

Tranquilo, te brindamos algunos segundos más. ¿Puede que con 5 segundos adicionales des, efectivamente, con esos objetivos? Si no es así, no te preocupes. A continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Este es el párrafo al que no queríamos que llegues -pensábamos que lograrías resolver le desafío por ti solo-, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución: aquí se encuentran las calabazas diferentes a las demás de este acertijo visual. (Foto: Facebook/Milenio)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

