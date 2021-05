Paramos un momento a los desafíos visuales sencillos en estas semanas. Es hora de darle cabida a los más complicados, aquellos que nos comprometen y ponen contra las cuerdas por estos días. Tienes que responder adecuadamente dónde están las cerezas ocultas entre los helados de esta gráfica, pero no será tan fácil. ¿Por qué? Porque los colores y las formas lo hacen tan complicado en tiempos -aún- de pandemia por el COVID-19.

¿De qué va este nuevo acertijo visual que está dando la hora en Facebook y demás redes sociales? Pues la pregunta es sencilla: ¿llegas a ubicar las cerezas en los helados? La respuesta no es tan sencilla, aún menos cuando el límite de tiempo solo te da un espacio de 10 segundos desde que miras la imagen completa que te mostraremos a continuación.

Confiamos en tu capacidad para salir airoso en este tipo de pruebas en el menor tiempo posible. Recuerda que así como tú, usuarios de otros países de América Latina, sea España, Estados Unidos, Argentina, Colombia o México, se han enfrentado a este acertijo y muchos de ellos salieron victoriosos. Pero, ojo, también hay muchos más aquellos que no lograron siquiera dar con la respuesta en más de un minuto.

IMAGEN VIRAL

Debes hallar las 4 cerezas en los helados que aparecen en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Ya pasaron algunos segundos más. ¿Pudiste dar con ellos? Te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver, por lo que no te sientas mal si después de ver la imagen por el tiempo establecido te sigue siendo difícil encontrar la respuesta. ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

No te preocupes, a continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Es que no es un reto para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos. Era tan complicado que seguro estás a la espera de que te brindemos la solución. Ojo, una vez que conozcas la respuesta, sabrás que era más sencillo de lo que imaginabas. Pero vamos, no te eches atrás.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Dicho y visto todo lo anterior, llegamos al párrafo ‘deseado’. Te presentamos, a continuación, la solución de este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al ‘coco’. Sí, pasamos por momentos difíciles en toda la nota y la hemos pasado mal intentado dar con la respuesta, pero no somos crueles, así que te damos la solución. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí se ubican las cerezas en los helados de esta gráfica. (Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

