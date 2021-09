Los retos virales se han adueñado de Internet pues entretienen a todos gracias a gran contenido. Lo didáctico y entretenido cautiva a miles de personas que se encuentran aún pasando más tiempo en casa que fuera por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Hoy, te hemos traído un nuevo desafío que solo 1 de cada 10 participantes ha podido resolver en el tiempo establecido. Como nosotros sabemos que te gustan los desafíos que abundan en Facebook y en otras redes sociales, aquí te presentamos uno que hará que pases un buen momento. Ten presente que solo un ojo entrenado lo logrará.

La pandemia trajo consigo muchas cosas que se modificaron a raíz del enorme tiempo que hemos pasado en casa, involucrado en las redes sociales u otra plataforma para evitar caer en el vacío. Uno de esos cambios o ‘buenas nuevas’ han sido los retos virales o desafíos visuales, los mismos que pretenden hacerte llegar a un nivel de concentración tal que pondrás toda tu mente a trabajar.

En el ilustración animada que verás más abajo podrás apreciar que hay un cazador que está buscando un animal, pero parece que no encontrará nunca al elefante. El principal objetivo del reto es poner a prueba las habilidades visuales de los cibernautas y tratar de que hallen el animal en este nuevo desafío visual. Estamos acostumbrados a realizar este tipo de juegos que tratan de integrar a la sociedad humana. ¿Estás listo?

IMAGEN VIRAL

Encuentra aquí mismo y ahora el elefante escondido en la gráfica que solo unos cuantos ven. (Fotos: Mdzol/Facebook)

Los retos visuales son perfectos para poner a prueba tu concentración y paciencia, por lo que podrás demostrar qué tan buena memoria tienes. En la imagen que te presentamos líneas atrás parece que es difícil, pero no es así. Lo que tienes que hacer es encontrar aquel animal que no está literalmente, pero que si le das una mirada profunda podrás verlo. Ojo, debes hacerlo solo en el tiempo límite.

¿Ya diste con la respuesta en esta imagen y en los 5 segundos que te pedía la prueba visual? Seguro que sí, que ha sido toda una proeza, pero si no es así, no te preocupes, solo tómate unos 5 segundos más, porque con 10 en total es más que suficiente para responder acertadamente, pero si no lo logras, no te desesperes que la solución vendrá en el siguiente párrafo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Pues bien, te dejamos con la ubicación exacta del objetivo en la ilustración. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Ah, y no olvides retar a tus amigos o familiares con este desafío.

Solución: aquí encuentra el elefante escondido en la gráfica que solo unos cuantos ven. (Fotos: Mdzol/Facebook)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se vuelve viral la reacción de un gatito al reconocer a su exdueña fallecida en un video, sus actuales amos afirmaron que los ojos del felino se humedecieron al reconocerla. (Fuente: The Paw)