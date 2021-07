Este desafío, lo sabrás o te imaginarás, será uno de los más complicados con los que te encontrarás en estos días del año. Solo debes tener en consideración que el reto consiste en abrir tanto la mente como la visión y así dar con ese rostro oculto que se escondió en la imagen del campesino. No pierdas de vista que es uno de los desafíos que ha puesto contra las cuerdas a miles de usuarios en las redes sociales en la actualidad, pero trata de no complicarte de más y hazlo en el máximo de 5 segundos como pide la nota.

¿De qué va este reto visual? Lo que te pide es sencillo, pero el camino no lo es tanto. Debes ubicar la silueta de una mujer en esta gráfica del rostro de un campesino con su sombrero y ropaje. Como verás, a simple vista, parece algo fácil de lograr, lo único malo es que las líneas negras y las pocas tonalidades que hay hacen de este acertijo viral algo más que complicado.

Debemos ser sinceros contigo y asegurarte que no es un reto tan sencillo. Es más, solo uno de cada cinco usuarios de las redes sociales de países como Estados Unidos, España, Argentina, Colombia o México lograron dar con la respuesta, pero lo hicieron tras varios minutos buscando. En esta ocasión, solo tienes 5 segundos, pues necesitamos que amplifiques tus aptitudes.

IMAGEN VIRAL

Aquí te mostramos la imagen de este reto viral, en el que tendrás que hallar la figura de una mujer que está oculta. | Foto: namastest

Bien, bien, pudiste ver la imagen. Te das cuenta, tras revisarla, que puede ser aún más complicada de lo que imaginabas. Sí, creemos que nos pasamos un poco al solo darte los 5 segundos iniciales, por lo que nos hemos propuesto ampliarte el tiempo a 5 segundos adicionales, pero no más. Ojo, recuerda que hacer trampas no está dentro de las opciones.

No queremos complicarte más, así que te daremos una pista. Recuerda que la respuesta está líneas abajo, pero ir ahora por ellas es hacer trampa, no tanto a nosotros, sino a ti mismo, debido a que así no logras completar tus propios desafíos, pero todo queda en ti. Lo que necesitabas saber para avanzar es que debes fijar tu mirada en el rostro del campesino.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Muy bien. Si es que lo lograste, te felicitamos, pues como mencionamos líneas arriba, era tan complicado que solo uno de cada cinco lograba resolverlo. Sin embargo, si no fue tu caso, llegamos al párrafo ‘deseado’. A continuación, la solución de este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al ‘coco’. Sí, pasamos por momentos difíciles en toda la nota y la hemos pasado mal intentado dar con la respuesta, pero no somos crueles, así que te damos la solución.

Solución: aquí puedes ubicar la figura de la mujer oculta en la imagen del campesino. (Facebook)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

