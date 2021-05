Los retos virales han llegado para entretener a miles de cibernautas en esta pandemia del COVID-19. La red social Facebook es testigo de diferentes pruebas que se convierten en tendencia por su alto grado de dificultad. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que ha revolucionado Internet. ¿Te sientes preparado para hallar el resultado? Pues, adelante.

Este nuevo desafío es uno de los más virales actualmente en Internet. ¿En qué consiste? Deberás encontrar a una oruga que se encuentran oculta en la imagen llena de salmón y nigiri. Eso sí, el reto parece fácil, pero solo 1 de cada 5 personas ha podido dar con la respuesta. Recuerda que solo tienes 10 segundos como tiempo límite para poder ubicar a los objetivos.

Te aconsejamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido, puesto que este reto requerirá mucha concentración. Asimismo, somos conscientes que este desafío es uno de los más difíciles en la actualidad, por lo que en caso no puedas resolverlo, podrás conocer la ubicación de los objetivos líneas más abajo. ¿Un consejo? No te dejes llevar por los detalles que resaltan más en la imagen, pues estos tratarán de desviar tu mirada del resultado.

IMAGEN DEL RETO

Ubica la oruga oculta entre los nigiri y salmones de este reto viral del momento (Foto: Facebook)

Presta atención, ya que tu misión no debe salirse de los parámetros de lo que te pide la prueba en cuanto a tiempo y objetos. Debes recordar que este tipo de notas te ayuda siempre, sea de una u otra forma, a mejorar tu capacidad cognitiva, cómo percibes las cosas y tu agilidad mental. Ojo, los detalles similares hacen que sea difícil encontrarlo en solo segundos. Este desafío te complicará el día, pero tiene una solución y más rápida de lo que crees.

Difícil, ¿no? En Depor, somos consciente de lo difícil que es esta prueba. Debido a esto, hemos decidido brindarte 10 segundos más para que puedas hallar a esa oruga oculta en la imagen. Eso sí, aprovecha al máximo este tiempo, pues solo pocas personas pueden dar con el resultado. Confiamos en ti y en tus habilidades visuales. ¡Adelante, tú puedes hacerlo!

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no hallaste a los objetivos, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres parte del 20% de personas que pudo dar con el resultado en el tiempo establecido. A continuación, te revelaremos la verdadera ubicación de las dos personas sin mascarilla. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Solo mira a continuación, o sino dirígete a la segunda imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Solución: aquí se halla la oruga oculta entre los nigiri y salmones de este reto viral del momento (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

