Responde el siguiente desafío visual que está apto para todos, pero solo algunos podrán hacerlo en el menor tiempo y lo más detallado posible. Pero, ¿a qué se debe esta afirmación? Pues nuestros conocimientos, aunque no deberían diferir de los demás, nuestras propias experiencias personales determinan cierta forma de ver las cosas. Así que el reto viral te pondrá contra las cuerdas, aunque las respuestas son sencillas y únicas. ¿Puedes dar con los tres errores garrafales? Veamos de qué estás hecho.

Mira atentamente la imagen que acompaña la nota y descubre si puedes detectar los tres errores graves en la escena de una mujer de suéter verde. Ejercita tu cerebro intentando resolver este reto visual de los más complejos en redes sociales. Son tres errores inéditos que te cambiará la forma de ver las cosas. Incrementa tus habilidades tanto sensoriales como cognitivas.

Debes fijarte en todos los detalles de la postal para que te des cuenta de lo que va este reto visual. Hay una pequeña mesa de centro, un reloj, un calendario y una maceta con una enorme planta. Entre toda la composición podrás encontrar tres cosas que están mal desde la perspectiva de cualquier sentido común, así que propriza tus conocimientos para responder.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Aquí te presentamos la imagen completa del acertijo visual de detectar los tres errores en la imagen de la mujer que lee un libro tranquilamente en la sala de su casa. | Crédito: Bright Side / smalljoys.tv

Sí, siguen pasando los segundos y parece que aún no das con la solución. Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Llegado a este punto, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Aquí te ofrecemos las respuestas del acertijo visual: el reloj colgado en la pared está invertido, el mes de junio no tiene 31 días y la mujer lleva puesto un zapato y una pantufla. | Crédito: Bright Side / smalljoys.tv

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si lo gramos colmar tus expectativas y pudiste resolverlo con facilidad, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año, porque tenemos más para ti. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

