No queremos hacer de tu día un fiasco, así que si quieres un desafío sencillo y que no comprometa tu estado de humor, llegó este reto viral que la gran mayoría resolvió en cuestión de segundos. ¿De qué se trata? De una imagen sin muchas complicaciones que deberás observar a detalle y ubicar el error manifiesto, pero trata de no hacerlo más allá de los 5 segundos que pide el enunciado, pues solo así pondrás a trabajar la maquinaria mental en estos tiempos en que la rutina nos ha comido por completo.

Durante lo que viene durando la pandemia por el Coronavirus, miles de acertijos visuales se volvieron tendencia en redes sociales porque nos hacían salir de la rutina, la monotonía, nos brindaban una opción de entretenimiento sano y, a su vez, incrementaban nuestras habilidades mentales. Hoy, cada vez más comunes, solo pedimos o uno fácil o uno muy difícil.

Hay momentos en que los acertijos visuales son más que complicados para millones de usuarios, pero también están estos que son tan fáciles de resolver que cualquier usuario podría hacerlo sin mayores complicaciones. Aquí, solo debes encontrar cuál es el error manifiesto en la imagen de la mujer frente al espejo mientras se prueba lo que se ha comprado. Mira la imagen y responde en 5 segundos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Dinos en 5 segundos cuál es el error en la imagen de la mujer frente al espejo. (Fotos: Facebook/Milenio)

El detalle en un desafío visual que te pide ubicar cuál es el error es centrarte en lo que menos esperarías que suceda. Y es que esos retos virales manejan un patrón de jugar con lo establecido, porque nuestra mente no se enfoca en lo que creemos que debería ser o estar presente. Así que fíjate cada detalle, pero hazlo en el menor tiempo posible.

Tu principal misión es encontrar el error manifiesto en la imagen que te mostramos líneas atrás y, una vez ubicado, poder compartirlo con las personas que creas que puedan tener la misma suerte que tú o con aquellos que quieras generarle un desafío para este día. Si aún no lo logras, tranquilo que te mostraremos la solución en la parte baja de la nota.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

No te sientas mal por llegar hasta esta parte de la nota o venir directamente aquí. Sabemos que no todos están preparados para asumir retos o ponerse al límite, pero tampoco queremos juzgarte, estamos para ayudarte. Así que mira con mucha atención la imagen que te pondremos líneas abajo, pues en ella está la respuesta que buscabas. Échale un ojo y no dejes de retar a tus amigos o familiares para que también disfruten de este desafío.

Solución del viral: el error en la imagen de la mujer frente al espejo es su reflejo inverso. (Fotos: Facebook/Milenio)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

