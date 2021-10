Dicen que el esfuerzo logra grandes recompensas, pero cuando se trata de retos virales, a veces, algunas, quedan por demás. Eso es lo que parece suceder con este desafío visual que te traemos a continuación, por lo que te pedimos que pongas tus aptitudes en lo más alto si quieres lograr dar con la respuesta de este acertijo. Mira con mucha atención, relaja tu mente, despeja tus sentidos y podrás dar con la palabra ‘CONCEJO’ en esta gráfica viral que solo un pequeñísimo porcentaje logró acertar.

Para esta ocasión, el desafío es fácil, así que tómate alrededor de 10 segundos, en el que convergirás lo que te dure leer la nota y los que necesitarás para resolver este acertijo. Porque sí, no puedes pasarte más de ese tiempo límite, sino el reto perdería su función. Debes buscar esa palabra que se camufló como pocos lo hacen y en solo ese tiempo podrás responder adecuadamente. Luego, sigue tu día a día.

Dejaremos las reglas del juego bien claras, puesto que quizás no sepas en que consiste la mecánica. Solo tendrás 5 segundos para hallar la palabra distinta en la imagen, por lo que deberás concentrarte al máximo y ubicarte en un lugar donde haya poco ruido. Además, pon determinación para encontrar la solución, abre bien la mente y los ojos si quieres salir airoso de esta prueba.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Puedes ver la palabra 'concejo' en la ilustración? Muy pocos lograron resolver este acertijo lógico. | Foto: genial.guru

Hey, te pedimos que no bajes más de los acordado porque después de algunas líneas más se encuentra la respuesta a este desafío visual, pero queremos que trates de encontrarlo por tu propia cuenta, para que así sobrepases tus propias limitaciones. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Requieres de una pista? ¿Necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Pero no te desanimes, revisa la imagen que te mostramos a continuación, así como también la segunda de nuestra galería, ahí podrás ver la solución. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Te dejamos la ubicación de la palabra concejo en este acertijo lógico. | Foto: genial.guru

