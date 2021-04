Para seguir haciendo caso a las restricciones de distanciamiento y confinamiento social establecidas para detener la propagación de contagios de coronavirus, las redes sociales se volvieron la madriguera de miles de usuarios. Hoy, son virales diversos retos que, además de poder resolverse sin que sea necesario salir de casa, favorecen el desarrollo de las habilidades visuales.

En la presente gráfica podemos notar que se encuentran varias cajas como si todo fuese un almacén, pero hay algunas cerradas y debemos dar con ellas. Eso sí, parece que a priori tenemos todo definido porque las formas son similares en la mayoría. Sin embargo, los detalles y un posible zoom nos dan a entender otra idea en uno de ellos. El reto no es nada fácil, por eso te recomendamos estar concentrado y no cerrarte en una sola respuesta.

Nuestro desafío viene dando la hora en redes sociales porque solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú lograron dar con la respuesta en el tiempo estimado. Para esta ocasión, lo que vemos en la imagen viral son varias cajas que están juntas y ocultan ahí unas que están cerradas. ¿Lograrás verlas? Sí, confiamos en ti.

IMAGEN VIRAL

Ubica las cajas cerradas de este 'almacén' de cajas que es tendencia. (Televisa)

Si revisaste la imagen y no das aún con las respuestas, te pedimos que no entres en pánico. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

¿Necesitas más tiempo? Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Adelante, direcciona bien la mirada y ubica esas cajas cerradas entre las demás, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

SOLUCIÓN

Pasaste todos los pasos y llegaste hasta aquí significa porque, al parecer, no hallaste a ubicar estas cajas cerradas. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo fueron ciertas personas las que han logrado ubicarlos en el tiempo estimado para este desafío. A continuación, te revelaremos la ubicación de todos estos.

Solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar, en la parte superior, si algunos de las cajas están abiertas o cerradas. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí se hallan las cajas cerradas de este 'almacén' de cajas que es tendencia. (Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

