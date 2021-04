Benito Juárez fue presidente de México y es muy recordado en el país. Para darle un gran giro a este recuerdo, te presentamos el siguiente reto viral que es tendencia en redes sociales. La misión es encontrar las figuras de este personaje que tienen el peinado al revés. Parece fácil, pero la dificultad aumenta cuando te contamos que solo tienes 30 segundos para lograr el objetivo.

Una de las grandes frases celebres que identifican a Benito Juárez, “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, fue expresada el 15 de julio de 1867, al ser derrotado el ejército imperialista y en el que asentaba sus profundas convicciones nacionalistas. Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872 tras una vida llena de innumerables episodios. Su legado es su propia fortaleza, triunfando primero ante los conservadores y luego frente al Segundo Imperio, portando siempre la bandera liberal.

En el presente desafío visual, tienes alrededor de 30 segundos para encontrar a todos los Benitos Juárez posibles que presentan un peinado distinto. Para ser precisos, al revés. Estos están escondidos a lo largo de la ilustración junto a los otros retratos. Antes de comenzar te sugerimos relajar tu mirada y despejarla para que así puedas hallarlos más rápido en el tiempo requerido

IMAGEN COMPLETA

Como lo habrás notado, el característico peinado de Don Benito Juárez se reproduce en casi todos los retratos de la ilustración, sin embargo son tres quienes los portan al revés. Esta es la misión del presente desafío visual que pondrá en aprietos a más de uno. Eso sí, no te olvides que solo son 30 segundos para resolver la imagen que te presentamos a continuación.

Es claro que esta imagen es parte de una caricatura o animación. Ver a Benito Juárez de esta manera resulta divertido e incrementa tu capacidad de curiosidad porque este reto lo puedes realizar solo o con la ayuda de las personas más cercanas de tu entorno. Como siempre, te presentamos un reto viral que no tiene restricciones de edad y puede ser resuelto por cualquiera.

SOLUCIÓN

Si no has podido encontrarlos no tienes de qué preocuparte, ya que más adelante te daremos la respuesta, pero antes de ir a ella intenta echar otro vistazo a la ilustración. ¿Pudiste encontrarlos? Los Benitos Juárez con el peinado al revés estuvieron todo el tiempo aquí.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

