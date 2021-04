¿Un payaso o un perro? Seguro que uno de ellos está más claro pero, ¿será cierto? La imagen que está rondando las redes sociales se ha viralizado porque han sido pocos los que lograron encontrar a uno de los personajes que te pide este desafío visual. Mira con atención y recuerda que tienes que dejar atrás tus prejuicios para dar con ellos.

¿Lograrás verlo? Sí, confiamos en ti. Aunque sabemos que será complicado, pues este desafío viene dando la hora en redes sociales. Con decirte que son solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú que lograron ver ambas imágenes. Para esta ocasión, lo que vemos es un fotografía en la que el reto es identificar a un perro o un payaso.

IMAGEN VIRAL

¿Logras ver a un payaso o un perro en este verdadero reto viral? (Difusión)

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con ambos personajes. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste a alguno de los dos personajes que te pide este reto viral. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicarlos a ambos. A continuación, te revelaremos la ubicación de todas estas.

Solo tienes que mirar con atención los detalles de la imagen y diferenciar las formas para que se diferencien los dos personajes. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen de la galería para que puedas revisarla con detenimiento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

