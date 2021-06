Muéstranos tus habilidades para este desafío que da la hora en redes sociales. Tienes que ubicar un globo aerostático en la imagen, pero ojo, no será nada sencillo. Estás ante una prueba visual que da la hora en redes sociales y que pocos usuarios han logrado resolver con total tranquilidad, menos en el tiempo que te pide la nota. ¿Crees poder hacerlo tú? Dinos si tienes las pelotas y no eres un pelotas para diferenciar las pelotas de esta prueba visual en solo los 5 segundos que menciona el enunciado.

Esta prueba visual no tiene mucho tiempo de haber aparecido en Internet, pero rápidamente se ha ubicado como una de las favoritas de miles de personas que viven en México, Estados Unidos y España. Miles de usuarios se esfuerzan al máximo para poder superarlo. ¿Te animas a participar? Pues el único consejo que te damos es el de prestar mucha atención a los detalles de la imagen completa antes de pasar al siguiente paso.

Ha revolucionado Internet esta imagen por lo complicado que es. Y es que tienes que ubicar un globo aerostático que está oculto entre las pelotas de playa. Como pusimos líneas arriba, solo tendrás 5 segundos para hallar los objetivos de la ilustración. Como bien sabemos, esto se trata de un reto y, por ende, deberás limitarte a todo el enunciado que te hemos mencionado. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades visuales.

IMAGEN VIRAL

Busca el globo aerostático entre las pelotas de playa de esta prueba visual. (Foto: Facebook/Milenio)

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Recuerda que muchas de estas notas son tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España por lo complicado que es el reto de encontrar el objetivo en cuestión de segundos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Lo conseguiste? Sabemos que no es sencillo, pero no te preocupes, puedes seguir buscando aunque el tiempo haya concluido. Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres de las pocas personas que pudo dar con el resultado en el tiempo límite. ¿La solución? Podrás verla en la siguiente fotografía o en la segunda de nuestra galería. ¡No te olvides desafiar a tus amigos y compartirlo con familiares!

Solución: aquí se ubica el globo aerostático entre las pelotas de playa de esta prueba visual. (Foto: Facebook/Milenio)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

