Saca tus mejores lentes o una lupa -en el mejor de los casos- e intenta dar con la solución de este acertijo en menos de 10 segundos. En un presente en el que Internet se ha convertido en la principal ‘arma’ de distracción frente a la pandemia, los retos virales surgieron como una solución a muchos problemas. ¿Estás listo? La siguiente prueba ha confundido a millones de usuarios en redes sociales, por lo que su dificultad estás más que comprobada. Mira con mucha atención y no te dejes engañar.

La pandemia nos abrió un sinfín de posibilidades para ‘matar’ el tiempo libre que tenemos por obligación. Sin embargo, no debemos afianzarnos a ese ocio del malo, sino a aquello que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades. Nuestra mente debe estar en juego siempre, activa, así que los retos virales y desafío visuales ayudan a ese tipo de entrenamiento diario.

Una vez más, Depor te muestra un poco de nuestra mochila de retos virales del día. Pensando en todos los lectores e internautas, que no quieren solo una distracción, estos desafíos son verdaderos problemas en redes. Es así que el siguiente viral ha puesto ‘en aprietos’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen? Pues inténtalo ya.

IMAGEN VIRAL

Encuentra las siete sirenas de este acertijo visual de la ballena. (Fotos: Facebook/WRadio)

Hey, te pedimos que no bajes más de los acordado porque después de algunas líneas más se encuentra la respuesta a este desafío visual, pero queremos que trates de encontrarlo por tu propia cuenta, para que así sobrepases tus propias limitaciones. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad, pero evita dirigirte hacia la solución puesta líneas abajo.

Si llegaste a este punto es porque buscas alguna pista para continuar, o al menos tienes dudas y quieres resolverlas para seguir con este desafío visual. Solo te podemos decir que debes mirar fijamente y concentrarte en los detalles, qué diferencia una cosa de la otra, solo así podrás dar con la respuesta. No te compliques, sabes que si no logras superar este desafío, podrás mirar la solución líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste al objetivo de hoy, no te preocupes. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. Ahora, te revelaremos la ubicación de la respuesta. Solo tienes que prestar atención al centro de la imagen. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar la imagen -o nuestra galería- para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí encuentras las siete sirenas de este acertijo visual de la ballena. (Fotos: Facebook/WRadio)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

