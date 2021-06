Danos una razón para que este desafío visual no sea el más complicado que verás en los últimos días. Tres, dos, uno... Pues no encontramos pruebas suficientes para desmentirlo porque sí, es el acertijo viral que más ha tenido contra las cuerdas a millones de usuarios en las últimas semanas. Trata de fijar tu mirada en cada detalle de estos ‘cometas’ o ‘papelones’ para descifrar cuáles de ellos son los que no tienen cola. ¿Crees que 5 segundos son más que suficientes? Vamos a ver si tienes la vista de halcón.

Creemos que estás aquí para superar tus límites. ¿Qué? ¿No es así? Sí, sí, este desafío es tan ‘dentro de lo normal’ que puedes superarlo en cuestión de segundos, pero debes llevar al máximo tu curiosidad, pues solo así te percatarás de cada uno de las diferencias entre esos cometas para dar con los que te pide el acertijo visual. Ojo, pretende no superar el tiempo máximo que pide la nota.

¿Por qué este desafío es tan viral? Su complejidad ha dejado perplejos a usuarios de España, Argentina, Colombia, Estados Unidos o México, quienes reclamaron que solo 5 segundos es tan poco que no se puede hacer mucho. Sin embargo, hubo aquellos a los cuales no les pareció tan complicado y queremos que seas parte de ese grupo tan predilecto para los acertijos.

IMAGEN VIRAL

Ubica aquí los ‘cometas’ sin cola en solo 5 segundos de este acertijo que está dando la hora. (Fotos: Noticieros Televisa)

¡Genial! Te felicitamos sobremanera por responder acertadamente. Sí, ahí donde lo indicas, ahí mismo se encuentran esos cometas que estabas buscando. ¿Qué? ¿Aún no los has ubicado? Lo lamentamos, pero no te vengas abajo. Vamos, levanta esa cabeza, abre bien los ojos, toma un respiro más y unos 10 segundos adicionales para volver a mirar la imagen y dar con la respuesta.

Parece que pasaron los 10 segundos y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

A continuación, te revelaremos la ubicación de todas estas. Solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar lo distinto. Revisa la gráfica que viene debajo de estas líneas -así como también en nuestra segunda foto de la galería- y podrás conocer la ubicación exacta del reto viral. Notarás que no era nada fácil. ¡Haz la prueba una vez más o desafía a tus amigos y familiares!

Solución: aquí se ubican los ‘cometas’ sin cola de este acertijo que está dando la hora. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

