La siguiente prueba te mantendrá entretenido/a y -lo que es mejor- sacará a relucir tus habilidades. Miles de cibernautas han tratado de probar suerte con este desafío visual que se volvió tendencia en Facebook, pero muy pocos lo han resuelto. En plena crisis por el nuevo coronavirus, retos como estos se han vuelto los preferidos de los usuarios. ¿Preparado para ver la imagen? Te pedimos tener cuidado porque podrías marearte.

Aunque parece simple de resolver debes poner atención a todas las señales. Más de un usuario consigue un dolor de cabeza al intentar resolverlo. Solo que hay un pequeño detalle, y es que la ‘A’ y los ‘4′ -para mala suerte- tienen los mismos colores y una forma similar. Sin embargo, claro que hay una manera de hallar a esta letra. ¿Te animas a buscarla?

Los desafíos visuales siguen siendo un furor en Twitter y Facebook. En esta ocasión la protagonista de este viral es la letra ‘A’. Y es que las personas deben intentar hallarla, escondida entre todos los ‘4′ de la imagen. ¿Estás listo? Conoce si puedes superar este desafío que ayuda a ejercitar nuestra mente. Ojo, solo tienes 15 segundos para resolverlo.

IMAGEN COMPLETA

Este viral es parte de la gran mochila que te traemos en Depor para que pongas a trabajar esa maquinaria mental en tiempos de pandemia. La época de restauración de la esperanza entre millones de usuarios del mundo recién empieza, y qué mejor que un desafío como este para pasar el rato. Recuerda, solo debes prestar la correcta atención para encontrar al animal en cuestión.

Encuentra la letra 'A' oculta entre los '4' de la imagen cuanto antes (Foto: Getty Images)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿Te aburriste de buscar y buscar? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas personas que han logrado hallar la letra ‘A’ oculta pues esta no se puede detectar a simple vista. ¿Cómo la podías haber hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo. No obstante, te agradecemos por el intento.

Solución: mira dónde se encontraba la 'A' en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció este reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

