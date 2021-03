Los desafíos que ponen a prueba la capacidad visual de uno no dejan de llamar la atención en Internet. Uno que está dando la hora en Facebook y en otras redes sociales consiste en encontrar las 3 mariquitas entre las flores en una imagen. ¡Participa en este reto viral!

A simple vista no hay ningún insecto en la ilustración presentada en esta nota. Es por eso que superar este desafío no es para nada una tarea sencilla. Debes abrir bien los ojos y prestar mucha atención a los detalles si quieres cantar victoria.

La imagen fue creada por Noticieros Televisa, que la publicó en su página web, exactamente el 20 de marzo del presente año. Apenas apareció en Internet, impactó bastante, sobre todo en países como Estados Unidos, México y España.

Imagen del reto viral

Tienes que hallar las 3 mariquitas entre las flores en la imagen. (Foto: Noticieros Televisa)

Repuesta del reto viral

Aunque sabemos que el nivel de dificultad que posee el reto viral es alto, no es imposible de superar. Si hallaste las 3 mariquitas entre las flores, ¡felicidades! Pero si en caso no pudiste hacerlo, no desesperes, pues a continuación te indicaremos dónde están.

Aquí están las 3 mariquitas. (Foto: Noticieros Televisa)

En Facebook y en otras redes sociales, miles de usuarios han asegurado que el hecho que el desafío sea complicado, lo hace muy divertido. ¿Qué nos dices tú? Déjanos tus comentarios y no olvides que en Depor seguiremos dándote a conocer más pruebas visuales.

