Los retos virales no dejan de sorprender a todo Facebook y otras redes sociales. En la imagen que verás más abajo debes hallar tres calzoncillos con corazones en medio de los que tienen un diseño distinto. Aunque parezca sencillo, el desafío será encontrarlos en menos de 10 segundos. ¿Podrás resolverlo?

En la mencionada imagen hay demasiados calzoncillos. A simple vista parece que no hay corazones, pero si prestas mucha atención y pones toda tu concentración en la foto, te llevarás más de una sorpresa. Aunque no son muchos los que se tiene que buscar, la tarea se volvió titánica para los usuarios.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra los calzoncillos con corazones del reto viral. (Televisa)

Tras pasar más de una hora buscando, muchos decidieron tirar la toalla y empezaron a buscar en Internet la solución del reto viral. Si ese también es tu caso, descuida, en esta nota podrás saber la ubicación exacta de cada calzoncillo con corazón. El desafío, luego que fue compartido en redes sociales como Facebook, se volvió tendencia en distintas partes del mundo como Estados Unidos, México y España. Actualmente figura en la lista de los más complicados que se han creado.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Llegaste hasta aquí sin respuestas? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles rojos de los calzoncillos y te darás cuenta que algunos tienen una forma un poco distinta. Centra tu mirada en ellas y te darás cuenta que hay tres. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar con atención la galería -tercera imagen- y desafiar a tus amigos para ver si ellos pueden lograr responder adecuadamente.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mamá oso intentar cruzar pista, pero sus cachorros tenían otros planes. (YouTube/ Viral nations)