¿Qué es lo que estoy buscando? En esta imagen que te mostramos, el autor ha puesto -o quitado- algo a propósito, pues su intención es que pienses muy bien qué es lo que no está de acorde a la gráfica de este hombre cuya profesión parece ser la de un pescador y fue captado en el preciso momento de su labor. Ojo, tienes que ser muy minucioso o minuciosa.

Son muchos los desafíos con los que nos encontramos día a día en las redes sociales. Desde notas simples hasta desafíos visuales, que son los que más han acaparado la atención de usuarios de diferentes regiones o países de América Latina o de habla hispana, hasta de Estados Unidos, estos retos cayeron como ‘anillo al dedo’ para los usuarios que buscaban distracción.

Sí, mira la imagen, mírala con cautela, sin prejuicios, sin lo que crees que ya sabes. Mírala con tranquilidad y encontrarás la respuesta a un desafío visual que viene siendo tendencia en redes sociales en el menor tiempo posible, es decir, solo 20 segundos. Trata de no pasarte de ese tiempo límite, sino pierde un poco de sentido esta nota tendencia.

Imagen viral

Pues vamos al ‘lío’, como suelen decir algunos. Mucho texto ya hemos puesto, pues veamos la imagen en referencia que debes mirar con atención y descubrir qué es lo que está mal. Recuerda que tu tiempo es limitado, de lo contrario, el viral pierde sentido. Y ojo, no te dejes engañar o no te engañes a ti mismo/a revisando la respuesta antes.

Halla el error en la imagen viral del pescador. (Mdzol)

¿Ya viste por la imagen por 20 segundos y no das con la solución? ¿Requieres de una pista para continuar? Que no ‘panda el cúnico’, como diría el Chapulin Colorado. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Llegaste hasta aquí sin respuestas? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles del pez -o ya pescado-. Centra tu mirada en la parte de sus aleas y date cuenta que no hay. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar con atención la siguiente respuesta y desafiar a tus amigos para ver si ellos pueden lograr responder adecuadamente.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

