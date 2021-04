La sensación de poder resolver un desafío visual tan complicado en estos tiempos en los que la mente anda ‘desorbitada’ por la situación mundial, es enorme. En esta ocasión, Facebook nos trae una nueva prueba visual que se convirtió en la favorito de millones de cibernautas. La imagen ya es tendencia y solo debes ubicar una tortuga. ¿Así de fácil? Ver para creer.

Esta composición de la tortuga entre las plantas está dando la hora entre los cibernautas inmersos en las redes sociales, ávidos de encontrar un nuevo desafío que ponga sus sentidos, sus habilidades y su tiempo libre a trabajar. Pero hay que tener precaución con este viral, pues puedes pasarte varios minutos frente a la pantalla de tu móvil o computadora sin dar con la respuesta, y generarte un ‘headache’ de aquellos.

La propuesta de desafío que traemos hoy es y ha sido la sensación en redes sociales de diversos países de Hispanoamérica. Usuarios de Argentina, Colombia, España, México y Estados Unidos (de hecho, los latinos) han caído en la trampa que conlleva ubicar en solo 20 segundos una tortuga camuflada como si tuviese esa habilidad, solo dejándose llevar por los colores de quien creó esta gráfica.

IMAGEN VIRAL

Ubica ahora la tortuga camuflada entre las hojas de este reto viral. (Radio Mitre)

Ojo, los detalles hacen que estos objetos den la idea de que se cumple un patrón y no hay mucha diferencia, por lo que parece imperceptible la tortuga. Este desafío te complicará el día, pero tiene una solución y más rápida de lo que crees. Tu misión no debe salirse de los parámetros de lo que te pide la prueba. Debes recordar que este tipo de notas te ayuda siempre, sea de una u otra forma, a mejorar tu capacidad cognitiva, cómo percibes las cosas y tu agilidad mental.

Ya pasaron algunos segundos más. ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? No te preocupes, a continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL RETO

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al desafío. Si miras detenidamente la imagen, se repiten las formas redondas con sectores circulares recortados, como si fueran un pacman. Pero, en lo más bajo de la imagen, hacia la izquierda, podrás notar que una no se cierra y he ahí donde radica la respuesta. Sin duda, este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

Solución: aquí se ubica la tortuga camuflada entre las hojas de este reto viral. (Radio Mitre)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

