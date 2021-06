Los desafíos visuales se han vuelto una de las principales atracciones para miles de usuarios en las redes sociales, los mismos que te proponen ubicar una cosa o diferenciar algo de lo demás en un tiempo limitado. Este tipo de pruebas nos ponen al límite cognitivo, pero así como ese tipo de notas tiene su público, también los hay quienes buscan una prueba psicológica para conocerse aún más o destacar características que muchas veces no toman en cuenta. Aquí te traemos un ejemplo de ello.

Entendido todo esto, vamos a lo que nos reúne hoy aquí y ahora. Revisa la gráfica y dinos qué es lo primero que ves, lo que resalta a tu vista en primera instancia, solo así conocerás un aspecto vital tuyo. Recuerda que este tipo de pruebas ayudará a mejorar tu autoestima, al mismo tiempo que despejará la mente en estos tiempos donde muchos de ustedes han pasado horas en casa debido al confinamiento por esta pandemia del COVID-19. Pero vamos, hay que ceñirnos a lo que vinimos.

Una choza en lo que parece ser el medio de la nada y unos pobladores a su alrededor es lo que nos muestra esta gráfica perteneciente a una prueba de psicología que tenemos para ti. Este test de personalidad te revelará aspectos de tu forma de ser ahora con solo responder acertadamente qué es lo primero que viste al revisar la imagen completa. Ojo, líneas abajo podrás dar con ella en toda su amplitud para responder adecuadamente, aunque ya sabes como ha sido siempre: evita leer las respuestas.

IMAGEN DEL TEST

Test que te revelará aspectos de tu personalidad según lo primero que veas en esta gráfica. (iProfesional)

RESPUESTAS DEL TEST

El rostro

Si lo primero que viste es el rostro, eres una persona que precisa siempre sentirse cómodo esté donde esté. Prestas más atención a los ambientes y contextos que a las personas en sí mismas; y solo eres capaz de permanecer (en un vínculo, en un trabajo, en una actividad) si sientes que el espacio es para ti. Profundamente esto puede vincularse a una inseguridad personal, y la necesidad de estar constantemente “a salvo”.

Las mujeres

Si lo primero que divisaste fueron las mujeres, entonces eres una persona muy observadora; pero prefieres siempre estar un poco como espectadora de las situaciones. Profundamente. puede que te sea difícil involucrarte, especialmente, si de emociones se trata. Te place más estar a la distancia justa para intervenir si quieres o alejarte si algo te asusta.

La vegetación

Si la vegetación es lo primero que viste, puede que seas una persona un poco negadora. No es que las cosas que sucedan a tu alrededor o incluso dentro tuyo no te interesen, solo que en tu interior tienes miedo. Eres frágil y no quieres sentir que las cosas salen de tu control. Por eso prefieres a veces, inconscientemente, negar las cosas y seguir adelante; aunque si lo piensas bien, sabes que en algún momento tendrás que enfrentarlas.

La sombra en la nube

Si primero reparaste en la sombra, hay aspectos ocultos tuyos que no quisieras que nadie supiera. Hay cosas que sientes que puede que te avergüencen y entonces intentas ignorarlas. Debes saber, en principio, que todos tenemos nuestra propia oscuridad, pero que además si realmente lo que sientes te angustia puedes recurrir a un profesional que seguro podrá guiarte para que puedas fijar tu mirada en otros aspectos más luminosos de tu ser.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

