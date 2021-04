Dicen que para el amor no hay edad; que para el amor, no importa de dónde eres, de dónde vienes o a dónde vas; que vale más lo de adentro que lo de afuera y así, tantas frases que se han popularizado en el mundo. Sin embargo, cuando el amor viene decorado con algo de peculiaridad, no cabe duda que es distinto. Y es que se ha viralizado una propuesta de matrimonio que rompe con todo lo que se ha visto hasta el momento, sobre todo, a la hora de elegir uno de los objetos más preciados por unos y otros en una pedida de mano.

Cuando una persona decide pedirle la mano a su pareja, la logística que se arma debe ser una de las cosas más preparadas y angustiantes de esa etapa de la vida: elegir la forma cómo lo harás y el anillo de compromiso que marcará un antes y después en su relación. No cabe duda que, si ambas son peculiares y fuera de lo común, el recuerdo no solo será inmortal, sino que podría convertirse en viral.

Así lo decidió este joven, según el video que subió esta pareja a Instagram en la cuenta “ichillwillfixit”. El ahora novio, Hunn, decidió realizarle la propuesta de matrimonio a su pareja Brittney Miller de una forma algo inusual: cinco opciones de anillos de diamantes para que sea ella la que elija con cuál quedarse; además de un probador de diamantes para asegurarse que todos sean verdaderos.

Inédita propuesta de matrimonio a su novia con cinco opciones de anillos. (Instagram/ichillwillfixit)

“Él le entregó a su prometida no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro sino cinco opciones de anillos de compromiso... y le permitió elegir”, precisó la presentadora Gayle King quien compartió la historia de la pareja en un reciente episodio de CBS This Morning. “Fue algo muy creativo. Y el hecho que le importara tanto. A mí, me suena que ese matrimonio está destinado a comenzar con buen pie”, precisó King sobre la propuesta matrimonial de ensueño de Hunn y Miller.

Los hechos de la inusual propuesta fueron explicados por Hunn, quien explicó cómo pasaron las cosas de una supuesta cata de vino a una pedida de mano. “En vez, paseamos por la ciudad y aterrizamos sobre una azotea en el centro… antes de darme cuenta de lo que estaba pasando. ¡Tuve una avalancha de emociones, mientras todavía trataba de averiguar cómo [él] logró esto sin que yo lo supiera!”. Su pareja agregó que planeó “una increíble experiencia que nunca podré olvidar. Te amo”. La publicación suma casi 11 mil ‘Me Gusta’.

