Los retos virales llegaron para quedarse en Facebook y otras redes sociales, donde se han convertido en el contenido favorito de miles de usuarios. Reconocidos por su alto nivel de dificultad, los acertijos visuales no tiene pierde y más cuando se tratan de encontrar un error en una imagen cualquiera. ¿Te animas a probar suerte en este increíble desafío? Todo lo que tienes que hacer, a diferencia de otras pruebas, es adivinar qué es lo que está mal en la ilustración de la niña que sacó a pasear a su perro, para lo cual solo tendrás 10 segundos.

¿Eres de las personas que pierden seguido las cosas que más necesitas en el peor momento posible? Estás llegando tarde, vas a salir y, de pronto, las llaves, que recién estaban justo ahí, desaparecen misteriosamente... ¿Acaso pueden caminar? Obviamente no. Sin embargo, muchas veces el apuro y el nerviosismo nos impiden ver las cosas que están justo frente a nuestra nariz, como en este reto viral.

En la imagen se puede apreciar un paisaje lluvioso, en el que una niña no tuvo otra brillante idea que salir a pasear a su perro. La joven se vistió perfecto para la ocasión, pues se le feliz y abrigada, al igual que su mascota. Además de ellos, se ven árboles, una casa y otras criaturas naturales del bosque, aunque hay algo que no cuadra: ¿lo notaste? Abre bien los ojos y demuestra tus habilidades.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra el error en la imagen de la niña y su perro cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Todavía nada? ¿El tiempo de quedó cortó y no lograste dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos virales requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que ha conseguido cumplir con este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Tal y como podrás observar en la imagen, el error de este acertijo visual se encontraba a la vista y paciencia de todos. Lo que estaba mal en la prueba era la tortuga en el árbol de la izquierda. ¿Cómo es que este animal pudo llegar a ese lugar en un día tan lluvioso como el que se muestra? Sin duda, el reto no era apto para cualquiera, ya que fueron muy pocos los que notaron ese pequeño detalle.

Solución: mira dónde se encontraba el error en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

