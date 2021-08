Pon a prueba tu percepción con este reto viral que viene dando la hora en redes sociales. Recuerda, el tiempo es limitado, por lo que deberás ser muy rápido en la resolución. Una vez más, Facebook nos trajo un acertijo visual digno de ser visto por las mentes más brillantes. ¿Te crees en la capacidad de hallar los carritos en mención? Desde ya te decimos que tienes nuestro respaldo, puesto que confiamos en tus capacidades de percepción y observación.

Parece fácil, pero si lo miras con detenimiento entenderás que los carritos de supermercado se encuentran ocultos junto a muchos otros que, para mala suerte, poseen los mismos colores, tamaño y forma. Eso sí, podemos diferenciarlas y si encontramos sentido del reto: a los tres carritos les falta una sola rueda. Ojo, el tiempo limitado y solo tienes 15 segundos. ¿Te animas a buscarlos?

Este reto viral pone a prueba tu percepción y fuerza mental con el fin de captar las pistas que te brinda esta imagen. Pasa también con este reto viral en Facebook que te pondrá a prueba y sabrás si estás preparado para seguir afrontando desafíos de esta magnitud. ¿En que consiste este? Pues en nada más y nada menos que ubicar varios carritos sin ruedas. Buena suerte.

IMAGEN COMPLETA

Los carritos que debes encontrar son tres y están distribuidos a lo ancho y largo de toda la ilustración. Te recomendamos descansar un poco tu vista antes de comenzar este reto para que te sea más sencillo resolverlo. Si aún no has podido encontrar los carritos sin rueda no tienes de qué preocuparte, pues más adelante te mostraremos la respuesta.

Encuentra los carritos de supermercado sin rueda ocultos entre los demás. (Foto: Facebook/Captura)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraban los carritos de supermercado sin rueda ocultos en la imagen. (Foto: Facebook/Captura)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

