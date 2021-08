Es ahora o nunca. Oculto entre decenas de mapaches, hay un oso panda que viene dando que hablar en todas las redes sociales. Una vez más, los retos virales están a la orden del día en países como México, Perú, Colombia y Estados Unidos, donde muchos usuarios han sufrido para dar con la respuesta del acertijo visual. ¿Te animas a probar suerte? Desde ya te advertimos que la prueba posee un tiempo límite, lo que genera una dificultad mayor que hace que el 90% de personas falle.

Esta actividad se ha vuelto muy popular en redes sociales y genera un momento de ocio que puede ser aprovechado con la familia, más ahora que muchos se encuentran aburridos y sin nada que hacer. Cada desafío posee cierta dificultad y es una misión para los usuarios, a quienes -incluso- les sirve para desarrollar habilidades como la atención y percepción.

Hay un tipo de desafío en particular, que son los que te proponemos casi todos los días en Depor, que básicamente consisten en hallar un animal, objeto o ‘x’ cosa escondida entre varias otras figuras. Si bien es cierto que suena fácil, realmente no lo es, y es que en cada reto hay que encontrar un pequeño detalle, que si no miramos con suma atención, seguramente se te pasará de largo.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra al panda oculto entre los mapaches en este reto viral que da la hora (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿El tiempo de quedó cortó? ¿Qué pasó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba el panda entre los mapaches en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, el panda oculto en la imagen se encuentra en la parte alta de la misma, muy cerca de la esquina. Eso sí, no cabe duda de que para encontrarlo tenías que estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantos mapaches del mismo color que el oso. No obstante, se agradece el intento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

