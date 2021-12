Toma nota y presta mucha atención a este reto viral si quieres solucionarlo cuanto antes. ¿Crees que puedas lograrlo en el tiempo señalado? Los desafíos visuales están ganando cada vez más terreno en redes sociales, puesto que miles de usuarios consideran que son perfectos para combatir el aburrimiento generado por la pandemia. Todo lo que tienes que hacer es ubicar la palabra diferente al resto en la imagen, lo que supone una tarea más que complicada teniendo en cuenta que solo hay letra distinta.

Este es el momento perfecto para poner a prueba tu percepción y visión. Eso sí, no te sientas mal si a la primera no logras encontrar la palabra, ya que te acabas de topar con uno de los desafíos más complicados de la actualidad. Veamos de lo que estás hechos y comienza a analizar una de las imágenes más populares que existen al día de hoy en las redes sociales.

El siguiente desafío consiste en ubica la palabra ‘OSO’ en menos de cinco segundos. Para muchos, el tiempo queda muy corto, pero algunos han logrado triunfar, por lo que considerados que tu también puedes hallar la respuesta. En caso desees sumar más tiempo, déjanos decirte que lo podrás hacer pero ya no estarás dentro de nuestra lista de ganadores.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra la palabra 'OSO' en la imagen cuanto antes (Foto: Depor).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿Todavía nada? ¿Te aburriste de buscar y no dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos visuales requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos ahora mismo.

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no lograste hallar la palabra en la imagen que viene circulando por Internet. En caso no sea así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales y perceptivas. Como bien mencionamos anteriormente, a continuación revelaremos la ubicación de la palabra oculta. ¿Cómo la podías haber ubicado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente.

Solución: mira dónde se encontraba la palabra 'OSO' en la siguiente imagen (Foto: Depor).

¿Qué te pareció el reto de esta semana? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales. ¿Quieres ver más acertijos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?