El secreto para pasar este tipo de retos virales está en mirar detenidamente cada detalle de la imagen hasta encontrar el error. Si bien es cierto que el desafío visual tiene toda la pinta de ser sencilla, la verdad es que estas pruebas suelen llevar al límite de sus capacidades a los usuarios en redes sociales. ¿Te animas a probar suerte? Solo en Facebook, el acertijo del campamento ya cuenta con millones de reacciones, lo que significa que no será nada sencillo dar con la solución. Recuerda, el tiempo es limitado, así que más te vale acelerar esa ‘máquina’.

Tienes que ubicar ese error con el que pocos han podido dar en cuestión de segundos. Si te decimos que tienes un minuto, es mucho, pero sabemos que es probable que no lo logres. Estamos ante una imagen que representa un día de campo entre amigos. Sí, tres ‘compas’ se juntaron para salir al aire libre y hacer una noche de fogata. No obstante, la luz del sol nos permite visualizar detalles que no deben pasar por alto.

Cientos han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos. Ahora bien, a continuación te brindamos más detalles del reto que tiene loco a más de uno. Todo lo que tienes que hacer es mirar la imagen y buscar el error. ¿Así de fácil? Sí. ¿Te crees capaz de hallarlas cuanto antes? Adelante. Recuerda, además, que estos retos son parte de una mochila de desafíos que vienen siendo tendencia en redes sociales.

IMAGEN COMPLETA

Ya no te pondremos más ‘peros’ para ubicar el error. Vamos a revisar varias veces, a continuación, la imagen en cuestión, y debes ubicar el error en la imagen del campamento entre amigos que no todos logran ver. Agudiza tu vista, como te mencionamos al inicio, y no dejes pasar ningún detalle para encontrarlo. Ojo, muchas de estas notas son virales en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España.

Encuentra el error en el reto viral del campamento cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Cómo puedo saber, ahora mismo, cuál es la respuesta si no doy con ella tras leer toda la nota? Pues si llegaste hasta aquí revisando cada palabra que te decimos, es porque no encontraste la respuesta del desafío visual que te mostramos. Así que no te preocupes, no es que no hayas formado parte del grupo de ‘genios’ que resuelven estos virales en cuestión de segundos, sino que quizás aún eres principiante.

Solución: mira dónde se encontraba el error en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Qué te pareció el reto de esta semana? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales. ¿Quieres ver más acertijos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

