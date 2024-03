Con quién más vas a hablar de tu matrimonio que con tus amigos más cercanos. Y si ellos también están casados y se conocen de tiempo, ¿su opinión es más que válida o pueden esconder más de un secreto? Esa es la trama que aborda “Why Did I Get Married?” (“¿Por qué me casé?”, en español), la película que se ha sumado al catálogo de la plataforma de streaming Netflix y que ha sorprendido por su divertida propuesta de entrar en los caminos más pedregosos de sostener una vida de casados por mucho tiempo. Por supuesto, no todo es felicidad en el paraíso, pero se puede contar estas tesituras de manera graciosa y con su toque preciso de drama.

Aparecida primero en 2007, esta cinta se convirtió en un éxito en la taquilla estadounidense, con 55 millones de dólares en recaudación. Esto hizo que diera pie a una secuela y una tercera entrega, manteniendo el título original.

De esta manera, la trilogía de la comedia romántica volvía a indagar en torno a las relaciones matrimoniales y también en la amistad de los protagonistas. Si piensas que todo está dicho en cuanto al amor, pues deberías darle una mirada a esta primera entrega.

Antes de que te cuente más de la trama, te dejo el tráiler oficial de la película escrita y dirigida por Tyler Perry. Si te hiciste la pregunta, alguna vez, de por qué te casaste, esta ficción es para ti.

¿DE QUÉ TRATA “WHY DID I GET MARRIED?”?

La película “Why Did I Get Married?” cuenta la historia de cuatro parejas de amigos que, por coincidencia, están casados y se conocen desde muchos años atrás. Se frecuentan desde la universidad pero, una semana al año, se van de retiro a una casa en las montañas.

Sí, parece el inicio de una película de terror, pero no lo es, aunque por un rato lo parezca. Es una comedia dramática sobre el matrimonio, la infidelidad y la amistad, con una traición que dispara las dudas y problemas dentro de las parejas.

Así es cómo, después de un hecho que rompe la aparente solidez de sus matrimonios, se develan más situaciones complicadas en los sentimientos de cada uno de los personajes principales.

La cinta busca un equilibrio entre el humor y el drama, con una entretenida propuesta que te hará pensar, quizás entre risas, sobre la fragilidad de las relaciones entre amigos y esposos y también de la complejidad de un sentimiento tan misterioso como el amor.

Tasha Smith y Michael Jai White en una escena de la película "¿Por qué me casé?" (Foto: Lionsgate)

ACTORES Y PERSONAJES DE “”WHY DID I GET MARRIED?”

Tyler Perry como Terry

Janet Jackson como Patricia

Jill Scott como Sheila

Michael Jai White como Marcus

Malik Yoba como Gavin

Sharon Leal como Diane

Richard T. Jones como Mike

Tasha Smith como Angela

Denise Boutte como Vanessa

Keesha Sharp como Trina

Cocoa Brown como Pam

Brian White como Logan

Kali Hawk como Sienna

Sydney Tamiia Poitier como Autumn

Lance Gross como Troy

Roger Guenveur Smith como Dr. Doug

Robin Givens como Helen

¿CÓMO VER “WHY DID I GET MARRIED?”?

“¿Por qué me casé?” está disponible en el catálogo de Netflix. Para ver la película, de manera online, debes contar con una suscripción en la plataforma de streaming.