Vamos, gente. Los deportistas de la delegación de México continúan su presentación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y este sábado 24 de julio continúan su participación de diferentes disciplinas. Todos los detalles, horarios y cronograma de competencia te los contamos a continuación porque Depor trae el minuto a minuto.

Este sábado 24 de julio, más deportistas mexicanos verán acción por los Juegos Olímpicos. A continuación, conoce el horario e inicio de la participación.

Deportista Disciplina Horario Sede Gabriela Rodríguez Tiro 7:00 p.m. Asaka Shooting Jonathan Muñoz Halterofilia - 67kg 9:00 p.m. Foro Internacional de Tokio Ignacio Berenguer Vela: Windsurf 10:05 p.m. Enoshima Elena Oetling Vela: Laser Radial 10:05 p.m. Kamakura Sofía Reynoso Piragüismo Slalom 11:50 p.m. Centro de Piragüismo en Eslalon de Kassai Lizbeth Salazar Ciclismo de ruta 11:00 p.m. Circuito internacional Fuji Edson Ramírez Tiro 11:00 p.m. Asaka Shooting

Gabriela Rodríguez - Tiro

Gabriela Rodríguez rompió con la sequía de 33 años de ausencia, la modalidad skeet femenil volverá al certamen veraniego, luego de que Nuria Ortiz fuera la última representante mexicana en disputar unos Juegos Olímpicos en Seúl 1988. Su participación será a las 7:00 p.m. (hora mexicana).

Me siento muy bien, ya mejor con los días de entrenamiento me he podido acoplar a las canchas día con día. Estoy lista para arrancar con esto, disfrutar, aprender y dar lo mejor”, afirmó en entrevista para Adrenalina Excélsior.

Jonathan Muñoz - Halterofilia

El deportista quiere ser el primer hombre de México en ganar una medalla en halterofilia para su país. “Me describo como una persona dedicada, apasionada, fuerte mentalmente, pero más que nada como un adicto a las pesas. Quiero una medalla en Juegos Olímpicos y se está trabajando para eso”, platicó Muñoz en entrevista con RÉCORD.

Su participación será este sábado 24 de julio a las 9:00 p.m. (hora mexicana) en el Foro Internacional de Tokio.

Vela - Ignacio Berenguer y Elena Oetling

Elena Oetling participará en la disciplina de Vela en la modalidad de láser radial. La sede es Kamakura y el recorrido inicia a las 10:05 p.m.

“La vela es algo mágico, el estar ahí a medio mar, media laguna y decir estoy utilizando el viento, el agua, la corriente para llegar a donde quiero es algo indescriptible. Es una conexión con la naturaleza, con Dios, con toda esta parte de la madre tierra que es indescriptible, declaró.

Ignacio Berenguer inicia su recorrido a las 10:05 p.m. en Enoshima por la disciplina de Vela en la modalidad de Windsurf.

Sofia Reinoso - Piragüismo

Por primera vez dentro de la justa deportiva de los Juegos Olímpicos, México tendrá a una representante dentro de la disciplina de canotaje; se trata de la joven Sofía Reinoso, quien ya se prepara para Tokio 2020. La participación de la deportista inicia 11:50 p.m.

Lizbeth Salazar - Ciclismo

El recorrido de ciclismo de ruta inicia este sábado 24 de julio a las 11:00 p.m. (hora mexicana) y la deportista parte como una de las favoritas.

Edson Ramírez - Tiro

El deportista cuenta con una emotiva historia y este sábado verá acción en Tiro a las 11:00 p.m. en el Asaka Shooting.

“Un día, acompañando a mi hermana a sus entrenamientos de gimnasia, me topé en un centro deportivo en Tamaulipas una cancha de Tiro en donde me acerqué y me preguntaron que si quería entrar y dije que sí, me probaron, me gustó la disciplina, me quedé y me seguí en el Tiro Deportivo”, contó en entrevista.

