Aunque aún falten un par de competencias para el cierre de Tokio 2020, lo cierto es que el evento viene regalando grandes momentos y nuevos récords olímpicos y mundiales. Especialmente, en el atletismo, con las marcas impuestas por Karsten Warholm (45.94 segundos)y Rai Benjamin (46.17) en 400 metros con vallas.

Sin embargo, en medio de la alegría, una polémica ha aparecido con relación a unas ‘súper zapatillas’ que estarían ayudando a los atletas a imponer nuevos récords. El controversia inició debido a que el récord histórico en vallas era de 46.78 y lo había establecido el estadounidense Kevin Young en Barcelona 1992; sin embargo, su marca fue superado casi 30 años después, incluso por la medalla de bronce, el brasileño Allison Dos Santos (46.72)

La respuesta estaría directamente relacionada con el calzado de los deportistas. La nueva tecnología que se usan en las zapatillas, para muchos expertos, son la causa de la impresionante velocidad que llegan a alcanzar los competidores. En esa línea, Karsten Warholm dio su punto de vista sobre las nuevas botas creadas por Nike. “Si pones un trampolín allí, creo que es una mie***. Creo que le quita credibilidad a nuestro deporte. No veo por qué deberías poner algo debajo de un zapato de carrera”, dijo de forma tajante en AFP.

Posteriormente, al ser consultado sobre su calzado hecho por Puma, este marcó diferencias: “Lo que puedo decir sobre las zapatillas que he estado desarrollando en una colaboración entre Puma y el equipo de Fórmula 1 de Mercedes es que estamos tratando de hacerlas lo más creíble posible. Sí, tenemos la placa de carbono, pero hemos intentado hacerla lo más fina posible porque así es como me gusta hacerlo. Por supuesto, la tecnología siempre estará ahí, pero también quiero mantenerla en un nivel en el que podamos comparar los resultados. Eso es importante”.

De acuerdo al noruego, el problema radica en las Nike Air Zoom Maxfly que usó el estadounidense Rai Benjamin, plata en los 400 metros con valla. Esta versión posee una placa de fibra de carbono combinada con una espuma especial y superreactiva conocida como ZoomX, capaz de ofrecer un retorno de energía del 85 % en cada pisada y generar una sensación de propulsión.

Rai Benjamin, por su parte, se defendió sobre estos cuestionamientos: “La gente dice que es la pista, las zapatillas... Usaré zapatos diferentes y seguiré corriendo rápido. Realmente no importa, con toda honestidad. Quiero decir, hay algo de eficiencia en el zapato, no me malinterpreten, y es bueno tener una buena pista, pero nadie en la historia saldrá y hará lo que acabamos de hacer, nunca. No me importa quién es usted, podría ser Kevin Young, Edwin Moses... todo el respeto a esos muchachos, pero no pueden ejecutar lo que acabamos de correr”.

Usain Bolt lo advirtió en su momento

La leyenda viviente del deporte había avisado sobre esta situación antes de la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, dado que no todas las marcas utilizan la misma tecnología para la fabricación de sus calzados.

“Cuando me lo dijeron, no podía creer que esto fuera a lo que habíamos llegado. Que realmente estamos ajustando las puntas a un nivel en el que ahora les está dando a los atletas una ventaja para correr aún más rápido. Es extraño e injusto para muchos atletas porque sé que en el pasado (los fabricantes) realmente lo intentaron y el organismo rector dijo: ‘No, no se puede’”, señaló en diálogo con el medio británico The Guardian. Asimismo, mencionó que él, con estas nuevas zapatillas, hubiera completado los 100 metros “por debajo de 9,5 segundos seguro. Sin duda”.

Cabe mencionar que todos los botines están aprobados por World Athletics, aunque las autoridades que rigen el atletismo han modificado las reglas en la época reciente para dar cabida a las últimas innovaciones.