Se viene un choque no apto para cardíacos. Costa Rica vs. Japón se verán las caras este domingo 27 de noviembre desde las 5:00 a.m. por la segunda jornada del Mundial Qatar 2022. El Al Rayyan Stadium albergará el compromiso entre costarricenses y japoneses, que podría marcar un precedente importante en el Grupo E, el cual también está conformado por Alemania y España.

Luego de caer goleado 7-0 en manos de España, los dirigidos por Luis Fernando Suárez buscarán recuperarse del duro golpe que recibió en su debut de la Copa del Mundo. El cuadro ‘tico’ ya no puede tener margen de error si tiene intenciones de llegar a los octavos de final. Así una victoria ante el elenco nipón sería de suma importancia.

En la otra vereda, los dirigidos por Hajime Moriyasu dieron uno de las sorpresas del arranque del certamen y por primera vez, derrotaron a 2-1 a Alemenia en una Copa del Mundo, gracias a los goles de Ritsu Doan y Takuma Asano. Así que el cruce ante Costa Rica será igual de clave para los nipones, teniendo en cuenta que aún le falta medirse con España, por lo que un triunfo será de suma relevancia para graficar sus objetivos.

Será el quinto encuentro entre Costa Rica y Japón, pero el primero en una Copa del Mundo. Los otros 4 partidos fueron en un contexto de partido amistoso. La estadística es favorable a los asiáticos con 3 triunfos y 1 empate.

Costa Rica vs. Japón: horarios del partido

Perú: 5:00 a.m.

Costa Rica : 4:00 a.m.

: 4:00 a.m. Colombia: 5:00 a.m.

Argentina : 7:00 a.m.

: 7:00 a.m. Uruguay: 7:00 a.m.

Chile : 7:00 a.m.

: 7:00 a.m. Venezuela: 6:00 a.m.

Costa Rica vs. Japón: canales de TV

Para territorio de Costa Rica los partidos de la fase de grupo se transmitirán a través de las señales de Teletica, que es señal abierta y de TD. También se podrán ver mediante suscripción a DirecTV. Mientras en territorio japonés, AbemaTV y TV Asahi serán los canales encargados de llevar el partido a las pantallas.

Perú: Latina y DirecTV

Colombia : Caracol y DirecTV

: Caracol y DirecTV Argentina: TV Pública y DirecTV

Ecuador : ECDF y DirecTV

: ECDF y DirecTV Costa Rica: Teletica y Telemundo

Japón: AbemaTV y TV Asahi

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR