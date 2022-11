Empezó el conteo regresivo para el inicio de la Copa del Mundo. Este domingo, Qatar y Ecuador darán el puntapié inicial de la máxima fiesta del fútbol, pero el lunes la primera jornada del Grupo B nos regalará un partido parejo, donde Estados Unidos y Gales se enfrentan en el Al Rayyan Stadium. Un duelo en el que está prohibido perder, ya que Inglaterra es la favorita en esa zona.

El equipo de las barras y las estrellas lega con sed de revancha a Qatar 2022 tras no lograr su clasificación a Rusia 2018. El equipo norteamericano hizo una aceptable clasificatoria donde se quedó con el tercer lugar y es el actual campeón de la Copa Oro, torneo de selecciones más importante de la CONCACAF.

La selección dirigida por Gregg Berhalter cuenta con una nueva generación, integrada por futbolistas de talla internacional como Christian Pulisic, Sergiño Dest, Weston McKennie, Yunus Musah o Giovanni Reyna, quienes intentarán debutar con el pie derecho ante la incógnica de Gales.

Los de Reino Unido, encabezados por Gareth Bale y Aaron Ramsey, afrontarán en este compromiso del Grupo B luego de no tener acción en un duelo mundialista desde Suecia 1958, su única participación en el certamen y en el cual alcanzó los cuartos de final.

‘Los dragones’ sufrió para estar presente en Qatar. En las clasificatorias, sumaron cuatro victorias, tres empates y una derrota en el grupo E, ubicándose con 15 unidades por detrás de Bélgica que sumaron 20. Luego, por la primera ronda del repechaje, vencieron 2-1 a Austria y en la llave final, derrotaron a Ucrania por la mínima en casa.

Estados Unidos vs. Gales: ¿A qué hora juegan y dónde ver partido?

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer / cuarto puesto: 17 de diciembre.

Final: 18 de diciembre.

