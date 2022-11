El Mundial Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y desde todas partes del planeta quieren disfrutar de la máxima fiesta del deporte rey desde sus casas. Así, pues, en esta nota te daremos todos los detalles de cómo podrías ver la justa mundialista desde Centroamérica.

Debido a que cada continente cuenta con diversos canales con los derechos de transmisión de la Copa del Mundo, en Centroamérica, dependiendo de cada país, los fanáticos podrán sintonizar sus canales locales para ver a sus selecciones favoritas o, si es que clasifico la suya, apoyarlos desde la fase de grupos.

Por ejemplo, desde Costa Rica –cuya selección clasificó al Mundial y está en el Grupo E junto a Alemania, España y Japón–, la Copa del Mundo se podrá ver desde Teletica y DirecTV Sports, siendo este último un canal de señal cerrada y que no estará al alcance de todos los costarricenses.

Por otro lado, desde El Salvador los fanáticos podrán sintonizar Tigo Sports y TCS. Del mismo modo, los de Honduras podrán hacerlo desde Tigo Sports y Televicentro. Recordemos que cada país cuenta con un horario diferente y la programación solo variará dependiendo de la zona horaria.

Finalmente, los otros países podrán ver el Mundial Qatar 2022 de la siguiente manera: en Guatemala desde Tigo Sports y TV Azteca Guate; en Panamá vía TVN, RPC, TV Max, Telemetro y COS.

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 20 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.