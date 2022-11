Estados Unidos vs. Inglaterra se enfrentan por la segunda fecha del Grupo B en el Mundial de Qatar 2022. El partido está programado para jugarse este viernes 25 de noviembre en el Estadio Al Bayt, que tiene capacidad para 60,000 personas. El equipo europeo llega al partido como líder luego de imponerse por una contundente victoria ante Irán. Mientras que el cuadro norteamericano empató en el primer partido contra Gales y ahora debe sacar un buen resultado en busca de la clasificación a los octavos de final. Sigue leyendo y entérate de todos los detalles de este partidazo.

El lunes por la mañana, Inglaterra e Irán abrieron la fecha mundialista con un partido disputado en el Estadio Internacional Jalifa. Fue un festín de la selección dirigida por Gareth Southgate, que ganó por un abultado marcador de 6-2, con goles de Jude Bellingham, Bukayo Saka (2), Raheem Sterling, Marcus Rashford y Jack Grealish.

El último finalista de la Eurocopa demostró que es uno de los candidatos a ganar el Mundial de Qatar 2022. Con su amplio plantel, repleto de estrellas de la Premier League, tiene potencial para llegar a instancias finales. Por ahora, se ubica en el primer lugar del Grupo B, pero le espera un duro partido ante Estados Unidos.

Los dirigidos por Gregg Berhalter igualaron 1-1 con Gales por la primera fecha del Grupo B. A pesar de que empezaron ganando el partido con gol de Timothy Weah, el combinado europeo consiguió el empate mediante un penal de Gareth Bale. USA dominó gran parte del encuentro, pero no pudo reflejarlo en el resultado final.

En los últimos partidos entre ambos equipos, Inglaterra tiene una importante ventaja. Su encuentro más reciente fue en noviembre de 2018 por un amistoso internacional. Aquella vez, el equipo de los ‘Tres Leones’ venció al cuadro norteamericano por 3-0.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Inglaterra?

Este esperado duelo por el Grupo B está programado para este viernes desde las 1:00 p.m. en México y las 2:00 p.m. en Perú. Será el último duelo del día, que nos regalará otros encuentros como Catar vs. Senegal, Gales vs. Irán y Países Bajos vs. Ecuador. Programa tu tiempo y no te pierdas este partidazo.

Estados Unidos vs. Inglaterra: dónde ver el partido

El partido podrá verse en las señales de Telemundo, Star Plus, TV Azteca, DIRECTV, Latina TV (Canal 2) y Fútbol Libre para todos los países del mundo. Por supuesto, también puedes seguir el minuto a minuto más completo de todos en la web de Depor. Atento a las novedades que tenemos para ti.

