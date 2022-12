Lionel Messi vs. Kylian Mbappé. La gran final de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre Argentina y Francia, por el título Mundial, pondrá frente a frente a dos grandes exponentes del fútbol, antes y durante la competición, quiene abanderan los sueños de la Albiceleste y de los ‘Bleus’. Sin embargo, para Lionel Scaloni destacó a los equipos antes que a las individuales.

Scaloni ofreció la última conferencia de prensa del Mundial Qatar 2022 este sábado previo a la Final de Argentina contra Francia y admitió que, más allá de un duelo entre ‘Leo’ y ‘Kiki’, ambas escuadras cuentan con elementos para pelear por el título mundial.

“Es un trabajo del equipo que lo individual. No es solo Mbappé, Francia tiene a otros jugadores que lo abastecen y lo hacen mejor jugador. Es uno de los mejores, todavía es joven, pero seguirá mejorando, de eso no hay duda”, comentó ante la prensa.

“El partido de mañana es en equipo y no nada más de Messi y Mbappé. Leo está bien y esperemos que caiga de nuestro lado, pero el partido es Argentina y Francia”, añadió.

Por otro lado, sobre a la ayuda que pidieron los fanáticos argentinos para conseguir boletos para la final, el DT argentina lamentó no poder hacer nada al respecto: “Lo siento mucho si no pueden asistir al partido es algo que sé no escapa y me hubiera gustado que puedan estar. Mucho de nosotros no depende”.

‘Dibu’ Martínez ve muy feliz a Messi

Como cábala o no, Emiliano Martinez salió a conferencia de prensa previo a la Final entre Argentina y Francia en el Mundial Qatar 2022 y además de señalar que se considera un luchador y un soñador, contó que ve muy feliz a Lionel Messi.

“Lo veo feliz como todo argentino como se está viendo en la cancha, lo que vi en la Copa América fue lo mejor que vi en la vida, era difícil superar al Messi de la Copa América, lo veo bien, teniendo al mejor con ganas y alegría nos ayuda muchísimo”, sostuvo el arquero de la Scaloneta.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.