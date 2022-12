Argentina jugará una final de Copa del Mundo luego de 8 años. La última historia de Brasil 2014 puede generar cierta presión cuando cayeron por 1-0 ante Alemania y quedaron subcampeones. Para el Mundial Qatar 2022, la historia se plantea distinta con un Messi más experimentado y una selección con hambre de gloria. Ante ello, Emiliano ‘Dibu’ Martínez habló sobre la previa del partido ante Francia y también dejó un mensaje a Mbappé quien antes criticó el nivel de los sudamericanos.

“En Brasil los favoritos era Brasil y hoy dicen que es Francia. Nos gusta que den favorito al otro, nosotros tenemos al mejor (Messi)”, declaró el portero de la Selección de Argentina en conferencia de prensa. Además, disputará su segunda final con la ‘albiceleste’ tras ser titular en la Copa América 2021 cuando vencieron a Brasil.

Meses atrás, Kylian Mbappé criticó el nivel de las selecciones de Sudamérica y generó diversos comentarios de los futbolistas de estos países. Sin embargo, no respondió de una manera desafiante. Solo apuntó que no tiene la experiencia para poder fundamentar lo que dice.

“Mbappé tal vez dijo que el nivel de Sudamérica es inferior al europeo porque no jugó ahí. Si no tenés la experiencia es difícil comentar, pero no pasa nada con lo que dijo. Ellos saben que es una selección de nivel mundial y nos respetan por eso”, expresó el guardameta quien milita en Aston Villa de la Premier League.

La ansiedad de jugar una final

Para el portero, esta no será su primera final ya que disputó y campeonó en la Copa América 2021 frente a Brasil. No obstante, la presión de disputar la definición de la Copa del Mundo es algo que necesita tomar con calma. Para él, es clave mantener el nivel.

“La necesidad de ganar te puede jugar en contra, hay que tener la cabeza fría. Jugar como venimos jugando, tener el control del partido. Saber que estamos jugando solo un partido, es lo más difícil, pero a la vez es la final del Mundo”, mencionó sobre la situación en la que se encuentra.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.