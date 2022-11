La selección de Argentina se recuperó de su traspié en el debut del Mundial Qatar 2022 y este sábado venció por 2-0 a México, en la segunda fecha del Grupo C. El triunfo fue muy duro de conseguir y Lionel Messi, artífice del primer gol de la ‘Albiceleste’, se refirió al encuentro, destacando también lo que se avecina para el equipo: ahora se medirán con Polonia.

“Era un partido complicado para levantarnos, porque México juega bien, tiene un gran técnico. El primer tiempo lo jugamos con intensidad y para el segundo, nos calmamos y volvimos a ser nosotros”, fueron las primeras palabras de la ‘Pulga’ en conferencia de prensa.

“Nos costó la primera parte, porque hubo muchos condicionantes, incluso los goles llegaron de acciones aisladas. Sabíamos que hoy había que ganar, que arrancaba otro Mundial para nosotros, y lo supimos hacer”, agregó Lionel, quien registra dos anotaciones en el certamen.

De la misma forma, Lionel Messi agradeció el apoyo incondicional de los hinchas: “No podemos bajar los brazos ahora. Tenemos finales por jugar y no podemos errar. Sabíamos que la respuesta de la gente iba a ser así, creo que cumplimos, llevamos mucho tiempo juntos de la mano”.

Por otro lado, el capitán de la selección de Argentina mostró incomodidad por las noticias que surgieron en torno a su estado físico desde que inició la Copa del Mundo. “No sé por qué crean tantas cosas. Mi tobillo no tiene nada... tanto se habla y el otro día, en el minuto final (contra Arabia Saudita), me lo doblé. He entrenado diferenciado a veces, pero estoy bien”, concluyó.

¿Cuándo juega Argentina vs. Polonia?

El partido Argentina vs. Polonia, por la última fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022, se disputará el miércoles 30 de noviembre, en el Stadium 974 de Doha (2:00 p. m. hora peruana). Los ‘Albicelestes’ necesitan de una victoria para asegurar el primer lugar y la clasificación a octavos de final.





