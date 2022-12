Rompiendo con uno de los favoritismo más esperados de estos cuartos de final del Mundial Qatar 2022, Marruecos eliminó a Portugal tras vencerlo por 1-0 en un partido en donde los lusos carecieron de claridad para vencer a Bono. Tras el pitazo final, las entrevistas post encuentro estuvieron llenas de polémicas y una de ellas fue protagonizada por Bruno Fernandes.

El mediocampista del Manchester United quedó disconforme con el arbitraje del argentino Facundo Tello, razón por la cual apuntó hacia su nacionalidad para criticarlo. Fernandes no se guardó nada e incluso justificó sus declaraciones especualando que todo estaría arreglado para que Argentina gane la Copa del Mundo.

“Es muy raro tener un árbitro que todavía tiene a su selección en competición y no tener un árbitro portugués. Los nuestros pitan la Champions, por lo que tienen calidad y nivel para estar aquí. Estos no arbitran UEFA Champions League, no están acostumbrados a este tipo de partidos, no tienen ritmo para esto. Es mínimamente extraño”, manifestó el volante de 28 años.

“No sé si le van a dar la copa a Argentina. Voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es extraño que nos pite un árbitro de un equipo que sigue en la Copa. Han inclinado el campo contra nosotros claramente”, añadió, apuntando sin escrúpulos hacia la ‘Albiceleste’.

Bruno Fernandes llegó al Mundial Qatar 2022 como una de las figuras de Portugal. (Foto: EFE)

Las quejas de Bruno Fernandes hacia Facundo Tello surgieron a raíz de que el argentino no le cobró un supuesto penal, argumentando que el portugués se tiró premeditadamente. “Estaba solo y nunca en la vida me dejaré caer cuando estoy solo frente al portero y puedo disparar a portería”, acotó.

Ya más calmado, el mediocampista analizó el nivel de Marruecos y les reconoció el mérito de haber sabido defenderse tan bien después del 1-0 anotado por Youssef En-Nesyri. Después del tanto del jugador del Sevilla, el panorama fue muy complicado de resolver para los europeos.

“Fue un partido difícil, en el que no pudimos encontrar el gol. Fueron más fuertes que nosotros en ese sentido. No tuvieron muchas oportunidades, en el segundo quizás algunas más, cuando estábamos volcados. Tuvimos muchas ocasiones, pero no conseguimos marcar goles. Su mérito, que supieron defender”, puntualizó.





