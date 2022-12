En medio de la polémica de Luis Enrique y sus resultados como director técnico de la Selección de España, un experimentado en el fútbol se animó a dar su opinión. Carlo Ancelotti habló sobre la eliminación de ‘La Roja’ en el Mundial Qatar 2022 en octavos de final y también contó quién es su candidato para quedarse con la máxima presea en el país asiático.

“En Madrid hay una gran decepción por la eliminación, las expectativas eran altas y el equipo era joven. Luis Enrique recibió ataques muy duros antes de los partidos, imagine ahora”, declaró para ‘Corriere dello Sport’ dando sus impresiones de lo que se puede venir para el ex DT de Barcelona.

Respecto al Mundial Qatar 2022, contó que le alegra ver el progreso de Vinicius Junior porque “hoy está mucho más seguro de sí mismo”. A su vez, habló sobre su candidato a ganar esta cita que ya se encuentra en la ronda de cuartos de final buscando definir al campeón.

“Brasil es el equipo más completo. Tiene frescura y experiencia. El límite de Inglaterra es su mentalidad, pero tengo curiosidad por verlo contra Francia. Brasil es un poco mío. Están Vinicius, Rodryo y Militao, además de Richarlison y Casemiro”, dijo el DT con experiencia en clubes.





El presente de Cristiano Ronaldo

El fútbol ha mostrado un presente peculiar para Cristiano Ronaldo y su presente en el Manchester United no ha sido el mejor de la temporada. Por esta razón, salió libre del club y ahora se encuentra en la búsqueda de equipo. Ancelotti tuvo la oportunidad de ser su DT y contó que no tuvo inconvenientes con él.

“Lo tuve dos años pero no hubo problemas, de hecho fue él quien me los resolvió. Un jugador que mete al menos un gol por partido no podía ser un problema. Cristiano es un atleta que entrena bien y siempre está atento a los detalles”, mencionó el jugador.





