Millones de hinchas del fútbol esperaron con muchas ansias el inicio del Mundial de Qatar 2022. Muchos de ellos se encuentran pendientes de lo que pasa con las selecciones participantes, sobre todo con las candidatas, como son los casos de Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Portugal, entre otros. Por ello, es necesario que conozcas todos los canales TV donde transmiten esta justa mnundialista, por lo que aquí te contamos cómo ver el mundial EN VIVO y EN DIRECTO desde tu celular, laptop, tablet o TV.

Es necesario saber que el torneo más importante del balompié inició este domingo 20 de noviembre y culminará el 18 de diciembre del 2022. Asimismo, tras la victoria de Ecuador sobre Qatar, el país anfitrión, se espera que Francia pueda romper con la maldición del último campeón y pueda clasificar a la siguiente instancia para seguir peleando por el título.

Eso sí, la selección de Argentina, encabezada por Lionel Messi, es uno de los serios candidatos para ganar este certamen. Y es que los dirigidos por Lionel Scaloni llegan invictos y como vigentes campeones de América, por lo que las expectativas son altas.

¿Qué canales de TV transmitirán el Mundial de Qatar 2022?

Perú: Latina Televisión y Directv Sports.

Latina Televisión y Directv Sports. México: TelevisaUnivision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports.

TelevisaUnivision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports. Colombia : Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports.

: Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports. Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública (Transmisión las 24 horas del día por Star Plus (ESPN).

TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública (Transmisión las 24 horas del día por Star Plus (ESPN). Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports

Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports Chile : Canal 13, Chilevisión, DirecTV Sports

: Canal 13, Chilevisión, DirecTV Sports Ecuador: Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF.

Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF. Brasil: TV Globo

TV Globo Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo

Cabe resaltar que, en el Perú, los únicos medios oficiales para ver el Mundial Qatar 2022 son Latina TV y DIRECTV Sports. Mientras que en Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports y Televisión Pública son las señales de TV en donde podrás disfrutar los partidos de la ‘Albiceleste’ de Lionel Messi.

En el caso de México, Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix y Sky Sports, son hasta el momento las únicas señales oficiales de TV que transmitirán los partidos del ‘Tri’ en la cita mundialista.

¿Qué opciones de streaming hay para el Mundial Qatar 2022?

Gracias a los diferentes servicios de streaming, es posible ver desde cualquier parte del mundo y tan solo con un dispositivo móvil los partidos del Mundial Qatar 2022. Por ejemplo, ViX de Televisa-Univisión transmitirá de manera gratuita 30 partidos de la Copa del Mundo y tendrá 10 de forma exclusiva si uno adquiere el paquete mensual.

Eso sí, ViX no es el único servicio de streaming disponible, ya que existen otras alternativas en Argentina como DirecTV GO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play, Mientras que en España, Movistar Plus, LaLigaSportTV, GOL Mundial y LaLiga TV Bar son otras opciones para disfrutar de la fiesta del fútbol.

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





